Trump truer Google med indgreb: »De har MANIPULERET mod mig og andre, sådan at næsten alle historier og nyheder er DÅRLIGE« Favorisering af de store, traditionelle medier i Google News er »farlig« og »manipulerende«, lyder det i et tweet fra Trump.

Donald Trump bebuder i et tweet, at han vil gribe ind over for Googles nyhedstjeneste, som ifølge den amerikanske præsident er konstrueret til at fremme dårlige historier om ham og undertrykke de gode.