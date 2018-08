Misinformation: Sverige er plaget af 'twitterrobotter' og trolde op til valget

Antallet af automatiserede twitter-konti - 'twitterrobotter' - er steget op mod det svenske valg 9. september, og de fleste af dem støtter det højrenationale parti Sverigedemokraterne.

Det viser en analyse foretaget af det svenske civilforsvars forskningsenhed.

»Antallet af politiske robotter, som diskuterer politik og det svenske valg på Twitter, er øget markant i løbet af de seneste uger«, udtaler Johan Fernquist, forsker ved Totalförsvarets Forskningsintitut.

Fra juli til august er antallet af de politisk motiverede twitterrobotter næsten fordoblet, viser analysen.

Robotterne er 40 procent mere tilbøjelige til at støtte Sverigesdemokraterne med indvandringsfjendtlige tweets, end ægte twitter-konti.

600.000 tweets er undersøgt

Robotterne dækker over både de rent computerstyrede twitterkonti og de såkaldte trolde, der er ansat til at sprede misinformation, for eksempel om problemer med indvandring.

Analysen omfatter næsten 600.000 tweets fra mere end 45.000 konti. Blandt alle robotterne udtrykte 47 procent sympati for Sveriges demokrater mod 28 procent af de ægte twitterkonti.

Et af spørgsmålene er, står der i rapporten, »hvor mange automatiserede konti der påvirker den demokratiske proces og den politiske debat før valget«.

Rapporten siger ikke noget om, hvem der står bag twitterrobotterne, som blandt kan benyttes til at sprede misinformation.

Russerne i søgelyset

De svenske myndigheder har længe været opmærksomme på at forhindre misinformation op til valget. Især Rusland er i kikkerten efter lignende forsøg på at påvirke valgene i Frankrig, Holland og USA.

Sveriges socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, kaldte i januar russiske forsøg på at blande sig i valget for »helt uacceptabelt«.

I marts advarede de svenske myndigheder om, at Rusland forsøgte at udbrede historier om problemer med indvandring og kriminalitet for at skabe splittelse blandt svenskere og i EU.

Påvirkningsforsøg kan svækkes

Tidligere forskning viser, at forsøg på at påvirke mennesker bliver mindre effektive, hvis personen er bevidst om forsøget.

»Forhåbentlig bidrager dette studie med en større bevidsthed om de mulige effekter af robotterne, så flere borgere træffer sine beslutninger uden at lade sig påvirke af dem«, siger Johan Fernquist fra Totalförsvarets Forskningsintitut.

Seks procent af samtlige aktive twitterkonti i Sverige klassificeres som robotter.

Den svenske analyse opdeler robotterne i tre forskellige typer.

Dels dem, der er rent computergenereret, dels dem, der håndteres af personer, der er ansat til at sprede misinformation - de såkaldte trolde - og privatpersoner, som i stort omfang kopierer og retweeter indhold fra andres konti.

Effekten af de tre typer er den samme, uanset om der står computerprogrammer eller et menneske bag, kan man læse i rapporten.