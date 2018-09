Hvis du er 20 år, får du måske 32 forskellige job i løbet af dit arbejdsliv

Hos HK, der organiserer hovedparten af de medarbejdere, Mathias Linnemann snakker om, er man ikke begejstrede for idéen om, at man skal droppe de rettigheder, som fagbevægelsen har kæmpet for at få.

»Vi skal finde nogle nye ordninger, når man ikke kun har én arbejdsgiver. Det kan for eksempel være en fælles kollektiv barselsfond, der er uafhængig af arbejdsgiverne«, siger Kim Simonsen, der er forbundsformand for HK. Han understreger, at Mathias Linnemanns fremtidsanalyse indtil videre er et tankespind.

»De ting, han taler om, er stadig noget, vi kun taler om. Vi kan ikke se dem endnu. Jeg siger ikke, vi har løsningen på problemerne, men de er ikke så store endnu«, siger Kim Simonsen.

»Der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet ændrer sig, for det har det altid gjort. For 70 år siden levede danskerne af landbrug. Nu lever vi af robotter og computer. Der er ikke nogen der med sikkerhed kan sige, hvad der sker i fremtiden«.

Fra slagtere til bankfolk

Mathias Linneman fortæller om streaminggiganten Netflix, der er begyndt at omstille virksomheden, så den passer til medarbejdernes behov.

Her har man simpelthen droppet regler om lønforhøjelser, mødetider og ret til ferie. Medarbejderen skal selv aftale med afdelingslederen, hvornår man kommer og går, hvor meget ens arbejde er værd, og hvornår man vil holde ferie.

Årsagen er, at Netflix har tillid til, at folk selv træffer valg, der er sunde for dem selv, og at det blev alt for procestungt, hvis Netflix hele tiden skal holde øje med, om medarbejderne overholder reglerne. I stedet skal medarbejderne blot koncentrere sig om at passe deres arbejde, og holde fri, når de har brug for det.

»Virksomhederne kan godt se, at hvis de stiller krav om, at folk skal tonse igennem hele året rundt uden at holde ferie, ender de med at blive ulykkelige. Så er du ikke særligt innovative eller produktive, og de stopper med at tænke smart«, siger Mathias Linnemann.

Netflix eksemplet lyder ekstremt for mange af de fremmødte. En kvinde rækker fingeren i vejret og siger: