Stor techfestival er åbnet: »Hvis du arbejder med teknologi, handler det om, hvordan du løser problemer for mennesker«

Teknologiens hovedstad har i mange år ubestridt været Sillicon Valley på den amerikanske vestkyst, men det billede er ved at krakelere en lille smule. Derfor er det et godt tidpunkt at markere sig på tech-scenen, forklarer Thomas Madsen-Mygdal.

»Festivallen er en unik chance for at gøre København til samlingspunktet for en ny bevægelse. Vi har mulighed for at lave det toneangivende event for vores tid, hvor vi snakker om, at den teknologiske verden også handler om cykler, og ikke nødvendigvis kun om selvkørende biler fra Sillicon Valley«, siger Thomas Madsen-Mygdal.

Et andet sted i Kødbyen ligger yogamåtter spredt udover gulvet i en af de gamle slagterihaller, og funky musik kommer fra en højtaler. Morgengymnastik er et andet, knap så højteknologisk arrangement under festivallen.

Her er flere mødt op for at få kroppen i gang, inden de skal til deltage i foredrag.

»Vi skriver speciale om deleøkonomi, så derfor er vi kommet til festivallen. Vi synes, at alt, der handler om mennesker, er spændende. Så hvordan mennesker bruger teknologi er relevant for os som antropologistuderende«, lyder det fra to deltagere, Sofia og Lea.

»Men det giver også mening at have nogle arrangementer, hvor vi bare møder hinanden«, siger de og fortsætter deres yogapraksis.

Foto: Finn Frandsen