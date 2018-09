Cyberfeminister ønsker større mangfoldighed

For første gang kan overvågningskameraer genkende passagerer i en bil i bevægelse. Det nye system er ved blive sat op på grænsen mellem USA og Mexico.

Men det er ikke alle bilister, kameraet kender lige godt. Algoritmen, der holder de kørendes ansigter op mod de pas- og visabilleder, der ligger i systemet, er ifølge The Guardian langt bedre til at genkende hvide ansigter. Latinoer og andre minoriteter løber derfor en større risiko for at blive standset, enten fordi de ikke bliver genkendt, eller fordi de bliver forvekslet med en anden.

De subjektive algoritmer rammer også kvinder, siger Charlotte Webb, der har grundlagt organisationen Feministisk Internet. Ifølge Charlotte Webb er alle, som udvikler en teknologi, tilbøjelig til at lægge deres egne præferencer ind i algoritmerne. Derfor ville det optimale være, hvis vi havde lige mange mænd, kvinder og andre marginaliserede grupper med forskellige hudfarver til at designe, så alle mennesker bliver repræsenteret i teknologiens algoritmer, siger hun.

Et eksempel er Apples personlige assistent Siri, som er designet til at være en slags sekretær. Apple har valgt, at Siri skal være en kvinde. En del af kritikken af hende går på, at den virtuelle assistent er med til at fastholde kvindelige stereotyper, fordi den altid er klar som den trofaste tjener til at opfylde dit behov efter bedste evne.

»Vi ved, at produktionen er domineret af mænd. Det kan være en af grundene til, at Siri ikke er programmeret til at svare igen på sexistiske kommentarer«, forklarer Webb, som onsdag var vært for et møde om cyberfeminisme under techfestivalen i Kødbyen i København.

Her blev deltagerne bedt om at komme med ideer til, hvordan teknologiens verden bliver et mere mangfoldigt sted. Det er der brug for, lyder det fra Charlotte Webb.

En af deltagerne tilstår sin hang til realitystjernen Kim Kardashian, som med over 116 millioner følgere på sociale medier påvirker kvinder over hele verden. Hun lever primært af at lægge billeder af sig selv, ofte letpåklædt, ud på sociale medier.

Yndlingssynd skuffer

»Jeg elsker Kim, hun er min yndlingssynd, men jeg føler lidt, at hun har skuffet mig«, lyder det fra en kvinde i folkemængden.

»Kvinder som Kim Kardashian kunne gøre meget for at fortælle verden om cyberfeminisme, fordi de har så mange, der følger dem«, siger en anden.

I stedet promoverer de stereotype kønsbilleder, og det ærgrer de to kvinder.

Cyberfeminisme dækker over flere ting. For Charlotte Webb er et af de vigtigste argumenter for at kæmpe sin sag, at vi har brug for en blandet gruppe af tech-udviklere. Den skal være repræsentativ for resten af vores samfund, forklarer hun. Ellers bliver fremtidens teknologi designet til fordel for nogle grupper af mennesker fremfor andre.

I 2016 blev den første skønhedskonkurrence bedømt af algoritmer og kunstig intelligens i USA. Konkurrencen, som var støttet af Microsoft, var kontroversiel, fordi det viste sig, at robotterne ikke vurderede sorte menneskers skønhed så højt som hvides.

Selv om der var flere forskellige grunde til, at algoritmen bedømte, som den gjorde, var det største problem, at det data, der lå til grund for algoritmen, byggede på markant flest billeder af hvide mennesker.

Bernhard Hartcourt, professor på Columbia University kaldte i The Guardian konkurrencens udfald for »den perfekt illustration på problemet«.

Det er mennesker, der står bag algoritmerne. De er ikke neutrale og objektive, forklarede han dengang.