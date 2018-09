Twitter-topchef: »Vi har ikke været gode nok til at fortælle brugerne, at de bliver vildledt« Jack Dorsey kom med adskillige hårde indrømmelser, da han sammen med Facebooks vicedirektør, Sheryl Sandberg, stod skoleret i den amerikanske kongres.

Der var travlhed i den amerikanske kongres onsdag aften dansk tid. To højprofilerede senatshøringer fandt sted på samme tid. I den ene grillede senatets juridiske udvalg Donald Trumps højesteretsdommer-kandidat Brett Kavanaugh. I den anden blev topchefer fra to af verdens største, sociale medier udspurgt af senatets efterretnings-udvalg om, hvad de gør for at sikre demokratiet.

Det sidstnævnte udvalg er i gang med en større undersøgelse af Ruslands indblanding og påvirkning af det amerikanske præsidentvalg i 2016. I den forbindelse har udvalget tre gange før haft eksperter, jurister og chefer fra de store, sociale medieplatforme i høring. I denne fjerde høring var det for første gang Twitters medstifter og direktør Jack Dorsey, der stod for skud, sammen med Facebooks vicedirektør Sheryl Sandberg.

»Det frie valgs hjerte er information«

Enkelte senatorer, såsom Californiens Kamala Harris, sidder i begge udvalg og måtte derfor løbe frem og tilbage mellem Kavanaugh-høringen og mødet med Sandberg og Dorsey. Men for mange af senatorerne i efterretnings-udvalget var afhøringen af de to sociale medie-chefer lige så afgørende som kollegernes udfritning af en potentielt ny højesterets-dommer.

Det blev klart, da Sandberg sagde, at frie valg er »demokratiets hjerte og sjæl«. Denne bemærkning blev hurtigt samlet op af Maine-senatoren Angus King, der tilføjede at »nok er frie valgprocesser demokratiets hjerte, men det frie valgs hjerte er information«. King påpegede, at de sociale medier bærer et ansvar for at sikre kvaliteten af den information, der flyder i deres netværk og at oplyse brugerne om de sammenhænge, de optræder i.

Sheryl Sandberg fra Facebook erklærede sig enig og brugte lejligheden til at pege på de mange tiltag, Facebook har gjort for at forhindre at falske nyheder og politisk propaganda spredes, når disse udgiver sig for at være den skinbarlige sandhed: »Vi har støttet uddannelsesprogrammer i mediekendskab og vi indikerer nu overfor brugeren, hvis vedkommende er i færd med at dele noget på Facebook, der kan være uautentisk«.

Netop autenticiteten er i centrum for Facebooks fremtidige strategi, når det gælder vurderingen af indhold, forklarede vicedirektøren til senatsudvalget. »Hvis vi for eksempel opdager, at en brugerkonto udgiver sig for at være en anden person end den reelle ejer, bliver den lukket«, sagde Sandberg.

Overlader faktatjek til journalister

Sådan er det ikke på Twitter, hvor det er muligt at være fuldkommen anonym og påtage sig en hvilken som helst identitet, man ønsker. Det var en af de ting, der fik Twitter-direktøren Jack Dorsey til at optræde en del mere ydmygt end Sandberg. Hvor Sandberg primært pegede på initiativer, Facebook allerede havde taget eller havde planer om, gik Dorsey oftere blot til bekendelse.

»For at være helt ærlig, har vi ikke tidligere været gode nok til at forklare vores brugere om risikoen for at blive vildledt på platformen«, indrømmede han, »Vi har ikke mødt brugerne der, hvor de er. Vi har ikke givet dem nok kontekst, når de rent faktisk er igang med at bruge vores produkt«. Dorsey henviste derefter til at Twitter bliver brugt af rigtig mange journalister på verdensplan, og at disse ofte er gode til at fremhæve misinformation og korrigere den.

Flere af senatorerne udtrykte også deres bekymring om de såkaldte ’Deepfake’-videoer, hvor kunstig intelligens bruges til at producere computer-generede videoer med rigtige mennesker, hvor de foretager sig ting, de aldrig har gjort i virkeligheden.

Senatorerne var bekymrede for sprængfarligheden ved at blive taget til indtægt for noget, de aldrig har gjort eller sagt. Såvel Sandberg som Dorsey erklærede sig enige i problemet og bekræftede, at deres firmaer arbejdede på bedre at kunne identificere og markere disse videoer som falske.

Google mødte aldrig op

Den republikanske senator Tom Cotton fra Arkansas forsøgte at få de to topledere til at tage stilling rent geopolitisk. Han kritiserede både Sandberg og Dorsey for f.eks. fortsat at lade Julian Assange og Wikileaks beholde deres profiler, selvom de ifølge Cotton bedriver statsfjendtlig virksomhed. Derudover lagde han pres på de to virksomheder for at få dem til at være mere behjælpelige med at overdrage brugerdata til amerikanske efterretningstjenester.