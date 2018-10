Tim Cook: »Data er våben, der bruges mod os med militaristisk effektivitet«

Apple er »medskyldige«

Visse tech-eksperter mener dog, at Apple skal passe på med at love mere, end de kan holde. Apples styresystemer på iPhone, iPad, Apple TV og Mac-computerne er platforme med en hel del tredjeparts-leverandører, som Apple ikke kan kontrollere. Over sommeren blev det f.eks. afsløret, at en række apps havde adgang til f.eks. informationerne i iPhones adressebog, hvilket producenterne af disse apps kunne indsamle og sælge videre til andre.

Eller sagt på en anden måde: Hvis dit navn og informationer om dig er at finde i adressebogen på din vens iPhone, og kan din ven give tilladelse til at en app deler disse data med andre. »Når nogen deler informationer om dig som en del af vedkommendes kontaktliste, har du ingen kontrol over det. Du finder måske endda aldrig ud af det«, sagde Domingo Guerra fra rådgivningsfirmaet Appthority dengang til Bloomberg.

Apple har siden løst dette specifikke problem. Men med over to millioner apps i Apples app-butik kan de Ifølge Guerra ikke sige sig fri for at have en del af ansvaret: »De har et kæmpestort økosystem og tjener penge på de mange apps, der bliver lavet til platformen af udviklerne. Indtil disse udviklere bliver bedre til at respektere folks privatliv og beskytte deres data, er Apple medskyldige«.