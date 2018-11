Facebook vil hjælpe de lokale aviser Tech-giganten vil bruge over 375 mio. kroner på at øge mængden af lokalt nyhedsstof i Storbritannien.

Facebooks forhold til nyhedsstof var udgangspunktet for den storm af negativ omtale, virksomheden lige nu befinder sig i. Netop nyhedsstoffet på Facebook er dog også motivationen for en række initiativer, hvor tech-giganten vil løfte det generelle niveau for journalistik i flere lande. Et af disse foregår i Storbritannien, hvor Facebook nu vil støtte lokaljournalistikken med 375 mio. kroner.

»Et logisk skridt«

’Community News Project’ er navnet på det nye initiativ, hvor 80 journalister skal uddannes og ansættes som journalister med fokus på det lokale nyhedsstof. Journalisterne skal dog ikke ansættes hos Facebook, men hos de allerede eksisterende, lokale nyhedsmedier. Projektet er sat til at vare to år.

Reach PLC er en af de nyhedsorganisationer, der er sprunget med på vognen. Virksomheden er en af Storbritanniens største avisudgivere og står bl.a. bag avisen Daily Mirror, samt flere end 240 lokale og regionale aviser. Publikumschef Karyn Fleeting fra Reach siger, at initiativet er »et logisk skridt i udviklingen«, eftersom lokalaviserne allerede arbejder tæt sammen med Facebook:

»Lokale nyheder bliver delt vidt og bredt på både Facebook-sider og i grupper. Dette samarbejde vil hjælpe os med at nå de dele af lokalbefolkningen, der ikke har adgang til dybdegående, lokalt nyhedsstof lige nu«.

Afhængighed er farligt

Det store pengebeløb vil blive administreret af organisationen National Council for the Training of Journalists eller blot NCTJ. Facebook startede allerede i 2017 deres ’Facebook Journalism Project’, der som navnet antyder, skal forsøge at øge kvaliteten af nyhedsstoffet, der deles på Facebook. Det britiske projekt er dog første gang, det sociale medie ligefrem laver en fond, der administreres af en journalistiske organisation.

Det er heller ikke alle, der er lige begejstrede for konceptet. Charlie Beckett, der er professor i medievidenskab ved London School of Economics, siger til The Guardian, at det kan være farligt, hvis lokalavisernes redaktioner bliver for afhængige af Facebooks penge. Han er bekymret for at aviserne vænner sig til ikke at bruge penge på det stof, som Facebook støtter:

»Pengebeløbet er peanuts for Facebook. Men hvis de om et par år vurderer, at der ikke længere er helt så meget opmærksomhed på deres rolle i udbredelsen af nyheder, kan Facebook nemt belutte sig for at bruge pengene på noget andet«.

Også Facebooks rivaler hos Google støtter journalistikkens udvikling økonomisk igennem det såkaldte Google News Initiative. Her kan europæiske nyhedsorganisationer søge støtte til at udvikle nye, innovative måder at formidle nyhedsstoffet på. Såvel Google som Facebook er blevet kritiseret for at facilitere udbredelsen af falske og ukorrekte nyhedshistorier.