Aflæg dataetisk ed og få etikken på skoleskemaet: Ekspertgruppe afleverer anbefalinger til erhvervsministeren Ekspertgruppen om dataetik har gennem otte måneder udarbejdet ni dataetiske anbefalinger, som de i dag afleverer til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Hen over de sidste otte måneder har ekspertgruppen om dataetik udarbejdet ni konkrete anbefalinger, som de i dag overrækker til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). Anbefalingernes mål er at ruste danske virksomheders konkurrenceevne samt at forberede borgere, politikere og virksomheder på de etiske dilemmaer, der følger med den teknologiske udvikling.

Hermed går ekspertgruppen i opløsning, men det første punkt på anbefalingslisten er, at regeringen nedsætter et uafhængigt råd for dataetik, der løbende skal arbejde med og tage stilling til nye problemstillinger, der kan dukke op.

Derudover anbefaler de blandt andet et dataetisk mærke ikke ulig svanemærket, at virksomheder aflægger en dataetisk ed i stil med corporate social responsibility, samt at dataetik kommer på skoleskemaet og får forskningsmidler.

Der lægges ikke op til meget ny lovgivning a la databeskyttelsesforordningen GDPR. I stedet lægges meget af ansvaret over på virksomhederne, som så vidt muligt skal forsøge at implementere dataetik i deres strategier. Ekspertgruppens formand, radiovært og digital analytiker Christine Vejlø, fortæller, at det her kun er startskuddet til at få dataetik til at blive en fast del af danskernes ordforråd.

»Vi lægger op til en masse initiativer, men problemet er på ingen måde løst, fordi vi nu har afviklet vores rapport. Vi kommer med en masse gennemarbejdede forslag til, hvordan vi kan bære os ad, men det er først nu, at arbejdet skal i gang«, siger Christiane Vejlø.

Hvem skal certificere?

Christiane Vejlø understreger, at ekspertgruppen så vidt muligt har forsøgt at komme med nogle anbefalinger, der også kan gavne virksomhedernes konkurrenceevne. Det udgangspunkt roser erhvervsminister Rasmus Jarlov (K):

»Dataetik står højt på regeringens dagsorden. Det er vigtigt, at vi kan have tillid til, hvordan vores personlige data bliver brugt, og det kan også blive en god forretning for virksomhederne. Forbrugerne vælger i stigende grad de virksomheder, som tager ansvar. Så det bliver også et konkurrenceparameter for virksomhederne at have styr på dataetikken. I regeringen vil vi nu se på, hvilke initiativer vi vil tage for at følge op på ekspertgruppens anbefalinger«, skriver ministeren i en mail til Politiken.

Og virksomheder landet over ser formentlig positivt på, at der lægges op til, at de selv skal regulere deres brug af dataetik. I hvert fald fortæller direktøren i erhvervsorganisationen Dansk Industri, Lars Frelle-Petersen, at han er godt tilfreds med ekspertgruppens anbefalinger.

»Grundlæggende er vi rigtig positivt stemt over for anbefalingerne. Det er en super vigtig dagsorden, som vi kan komme videre med nu. Vi er rigtig glade for, at ekspertgruppen har sørget for at tage udgangspunkt i nogle anbefalinger, der også er interessante for virksomheder i et kommercielt øjemed«, siger Lars Frelle-Petersen.

Hos Forbrugerrådet Tænk roser datajurist Anette Høyrup regeringens initiativ til at sikre borgeres data, men frygter, at de bliver svære at efterleve.

»Jeg synes, anbefalingerne er fine. Det, der bliver interessant, er, hvordan vi får dem ud at leve i den enkelte virksomhed eller i kommunen. Virkeligheden er meget langt fra de gode intentioner i anbefalingerne, fordi vi herhjemme stadig tænker systemet over mennesket«, siger Anette Høyrup og fortsætter:

»Det giver god mening at have nogle dataetiske retningslinjer, men de nye dataregler skal først og fremmest overholdes og håndhæves. Dataetiske principper skal ligge over lovgivningsniveau, og så skal det sikres, at de bliver efterlevet. De er ikke rigtigt noget værd, hvis der ikke er nogen, der sikrer, at de nu også bliver efterlevet. Der er også behov for en eller anden form for certificering, for at et dataetisk mærke bliver noget værd«, siger hun.