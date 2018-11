Ice Poseidon lægger sig på kanten af loven i berømmelsens navn Ice Poseidon er frontløber for en internetkultur, der ydmyger tilfældige mennesker for rullende kamera.

Vil du være venlig at slukke for det der?«, siger kvinden og peger på kameraet, der er placeret på en hylde i køkkenet. Hendes ansigt er sløret, men hendes stemme er uændret.

»Den optager ikke, så det skal du ikke bekymre dig om«, siger Paul Denino, bedre kendt som sit online-alias Ice Poseidon.

Denino står i en hvid badekåbe med hænderne i lommen og hårene på brystet tittene frem.

Kvinden er prostitueret og tydeligvis bekymret for, at Paul Denino filmer hende. Og det med god grund.

Kvinden bliver filmet, og videoen ligger på Deninos YouTube-kanal med titlen ’How I spent my day with a $300 escort’, hvor den i øjeblikket har over 700.000 visninger.

Denino har ikke bestilt den prostituerede hjem til sit hus i Californien for at dyrke sex. I stedet har han optaget en 20 minutter lang video, hvori han ydmyger hende for rullende kamera.

Han vil have hende til at gøre rent. Kvinden er forvirret, men indvilliger. Undervejs kaster Denino mad på gulvet og sviner huset mere og mere til. Kvinden virker forvirret og utryg ved situationen, men Denino overtaler hende gang på gang til at blive. Imens kommenterer tusindvis af seere videoen, som de tilsyneladende morer sig kosteligt over.

Likes og chokeffekt

24-årige Paul Denino aka Ice Poseidon har i skrivende stund 256 videoer på sin YouTube-kanal og flere end 700.000 faste abonnenter. Han er en af gallionsfigurerne inden for det voksende fænomen IRL-streaming.

IRL står får in real life og går ud på, at aktørerne filmer sig selv og verden omkring sig og sender det live ud til tusindvis af seere. Ofte er det vilde, konstruerede scenarier, hvor tilfældige personer på gaden involveres, uden de ved, de bliver filmet, eller har givet deres accept til, at det bliver lagt på nettet.

Fra sit hjem i Californien lægger Paul Denino nærmest dagligt nye videoer op. I begyndelsen handlede de mest om computerspil, men senere fandt han ud af, at formlen, hvor han selv er hovedperson, og andre mennesker inddrages, virker bedre. Sammen med andre internetberømtheder som Sam Pepper og Logan Paul har han været med til at sprede en populær, men udskældt internetkultur.

Tidligere på året skrev mediet The New Yorker, at Deninos månedsløn ligger på omkring 400.000 kroner.

Ifølge Jakob Holst Mouritzen, områdedirektør for kommunikation i reklamebureauet Mindshare og ekspert i unges brug af sociale medier, er IRL-streamingbølgen et resultat af en teknologisk udvikling. Nu kan man gå rundt på gaden og sende live til tusindvis af seere. Samtidig er der så mange streamere om buddet, at man er nødt til at skille sig ud og gøre noget ekstraordinært for at få opmærksomhed.

»For nogle brugere er det blevet daglig rutine at filme sig selv non-stop, nærmest som en form for Truman-show. Men for at man skal have nogle seere, skal der jo ske noget i streamen. Nogle bringer det til ekstremerne, fordi de jagter sensation, seere, likes og chokeffekt. Nogle af de her streamere render rundt og laver nogle næsten kriminelle ting«, siger Jakob Holst Mouritzen.

Og jagten på seere og internetberømmelse sender nogle af disse streamere ud i nogle etiske og retslige gråzoner. I et interview med Weekendavisen påpeger mediejurist Sten Schaumburg-Müller, at »man skal tænke sig virkelig godt om og nok også sætte sig ind i persondatareglerne, hvis optagelser uden samtykke er til andet end privat eller journalistisk brug«.

Tendenser i Danmark

IRL-streamingbølgen er også kommet til Danmark, hvor Twitch og YouTube længe har været fast inventar på unges mobilskærme.