Fortrolige dokumenter afslører Facebooks hemmelige metoder Netflix, Airbnb og andre app-udviklere, der lægger mange penge i Facebook, fik adgang til brugernes data om venner, selv om Facebook gav det modsatte indtryk i offentligheden. Facebook skjulte helt bevidst for brugerne, at de ville have adgang til data om deres opkald og sms'er.

Det britiske underhus har offentliggjort fortrolige dokumenter fra Facebook, der rejser en ny storm mod det sociale medie.

Ifølge Damian Collins, konservativ formand for underhusets medieudvalg, viser dokumenterne, at Facebooks ledelse på flere punkter bevidst har vildledt offentligheden og deres brugere. Blandt andet har de fortsat givet adgang til data fra brugernes venners, selvom ledelsen udadtil gav indtryk af, at den trafik var blevet stoppet.

Og de app-udviklere, der sikrede flest penge til Facebook såsom Netflix og Airbnb, fik lov at snage videre i brugernes venners data.

Afsløringen rejser mindst tre spørgsmål: Udover at Facebook bliver mistænkt for at vildlede sine brugere og offentligheden, er det også uklart, om adgangen til venners data skete med nogen accept fra brugerne, skriver Damian Collins i en gennemgang af de mest eksplosive afsløringer.





For det tredje kan forretningsmodellen forstås sådan, at Facebook i realiteten har solgt brugernes data om deres venner. Betingelsen for at få adgang til dem var nemlig, at app-udviklerne lagde tilstrækkelig mange penge i Facebook, blandt andet i form af annoncer.

Den udlægning afviser Facebook, som har reageret hurtigt på offentliggørelsen.

»Kendsgerningen er klar: Vi har aldrig solgt folks data«, skriver Facebook i en erklæring.

»Vi står ved den ændring, vi lavede i 2015, der stoppede muligheden for at dele venners data med app-udviklerne«, hedder det. Facebook mener, at dokumenterne, der er offentliggjort i et redigeret udvalg, er taget ud af sammenhæng og giver et misvisende indtryk.

Skjulte snagen i opkald og sms’er

De offentliggjorte dokumenter tyder på, at Facebook bevidst skjulte konsekvenserne af en ændring på Android-appen, der gav Facebook adgang til data om brugernes mobilsamtaler og sms’er.

»Facebook vidste, det ville være kontroversielt. For at begrænse dårlig PR planlagde Facebook at gøre det så svært som muligt for brugerne at vide, at dette var en af de underliggende funktioner i opgraderingen af deres app«, skriver Damian Collins.

Konklusionen understøttes af adskillige e-mails, hvor Facebook-cheferne drøfter, hvordan de kan få opgraderingen ud på Android, som drives af rivalen Google, uden at brugerne opdager, hvad der sker.

»Fra et PR-perspektiv er det en temmelig risikabel affære, men det ser ud til, at vækstholdet vil køre videre og gøre det alligevel«, advarer en af Facebook-cheferne, Michael LeBeau.

Yul Kwon, chef i produktafdelingen, kan imidlertid melde om en mulig løsning.

Mark Zuckerbergs tomme stol vækker vrede

»Vækstholdet undersøger nu en vej, hvor vi kun beder om tilladelse til Read Call Log og undlader at bede om nogen andre tilladelser lige nu«, skriver Yul Kwon.



»Baseret på deres foreløbige test vil det tilsyneladende give os mulighed for at opgradere brugerne uden overhovedet at udsætte dem for nogen Android-dialog om at give tilladelse. Det vil stadig være en afgørende ændring, så brugerne vil være nødt til at klikke på opgrader, men ingen dialog om tilladelser«, skriver han.