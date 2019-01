Techbranchens rige futurist

FOR ABONNENTER

Djøf har til klapslaver erklæret de amerikanske techgiganter krig. Problemet er bare, at ejerskabet til fremtiden ligger et andet sted. Nemlig i de dybe lommer hos japaneren Masayoshi Son, der er formand og direktør for Softbank. Han er også manden bag The Vision Fund, som har 100 milliarder dollars til risikovillige investeringer i teknologi. Til sammenligning investerer den samlede branche af techinvestorer 70 milliarder dollars årligt.