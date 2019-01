Facebook har givet brugere ned til 13 år rystende tilbud: Må vi købe adgang til al din data for 130 kroner om måneden?

Facebook har betalt personer op til 130 kroner om måneden for at downloade VPN-appen Facebook Research, der giver tech-giganten adgang til blandt andet beskeder, e-mails og søgehistorik. Appen blev tirsdag fjernet fra AppStore.

Hvor meget er din data værd?

Cirka 130 kroner om måneden.

Det er i hvert fald beløbet, Facebook har betalt personer helt ned til 13 år for at installere VPN-appen Facebook Research.

For at appen virker, skal man acceptere, at Facebook får lov til at snage i al din data, lige fra privatbeskeder, e-mails, søge- og browserhistorik til lokationsdata. I nogle tilfælde er brugere endda blevet bedt om at sende skærmbilleder af deres ordrehistorik på Amazon.

Det er mediet TechCrunch, der tirsdag bringer historien, og ifølge mediet er Facebook ikke særlig interesseret i de enkelte brugeres data. Derimod hjælper det Facebook med at se, hvordan rivaliserende tech-giganter opfører sig over for brugerne, og det giver dem et overblik over, hvad de skal være opmærksomme på, og om de eventuelt skal opkøbe spæde konkurrenter, der vinder indpas hos brugerne.

Installerer man appen på sin smartphone, giver man appen, der er ejet af Facebook, lov til at indsamle al ens data på telefonen for til gengæld at modtage op til 20 dollars (130 kroner) om måneden for sin deltagelse.

Appen kunne downloades fra Apples App Store og til Android-telefoner via Google Play. Den strider dog mod Apples reglement, og derfor er den efter afsløringen blevet fjernet. Den kan stadig downloades til Android.

»Facebook har brugt deres medlemskab til at distribuere en dataindsamlings-app til forbrugere, hvilket er et klart brud på deres aftale med Apple«, udtalte en talsperson fra Apple tirsdag til TechCrunch.

TechCrunch har i forbindelse med afsløringen bedt den amerikanske sikkerhedsekspert Will Strafach om at forholde sig til sagen. Han kalder det et »rystende træk« fra Facebooks side. Det viser ifølge Strafach, at Facebook er villig til at gå meget langt – endda forbryde sig mod Apples politik – for at bevare dominansen på markedet.

»Det (Facebook Research, red.) giver Facebook kontinuerlig adgang til den mest følsomme data vedrørende dig, og de fleste brugere er ikke i stand til at give samtykke til dette, uanset hvilken aftale de underskriver, fordi der ikke findes nogen god måde at beskrive på, præcis hvor meget magt, du egentlig giver Facebook ved at underskrive«, siger Will Strafach.

Minder om tidligere app

Det danske IT-medie Version2 har, efter historien kom frem, været i kontakt med Facebooks nordiske team, og en talsperson derfra forholder sig til kritikken. De nægter at have forbrudt sig mod nogle regler.

»Nøglefakta om det her program med markedsundersøgelse bliver ignoreret. På trods af de tidlige meldinger var der intet ’hemmeligt’ ved det her: Det hed bogstaveligt talt Facebook Research-app’en. App’en ’spionerede’ ikke, da alle brugere, som meldte sig til at deltage, gennemgik en klar tilmeldingsproces, gav deres samtykke og blev betalt for at deltage. I øvrigt var mindre end fem procent af deltagerne teenagere. Og de havde alle underskrevne samtykkeerklæringer fra deres forældre«, udtaler en talsperson fra Facebook til Version2.

Det er ikke første gang, Facebook kommer i vælten på grund af apps.

I 2014 købte Facebook firmaet Onavo for en pris i omegnen af 120 millioner dollar. Onavo lovede at beskytte »dig og din data, når du er online«, men i virkeligheden gjorde den det stik modsatte.

Appen hjalp brugere med at holde styr på deres mobile dataforbrug, men den gav samtidig Facebook adgang til at se og analysere, hvilke andre apps personen brugte.

Apple vurderede, at Onavo forbrød sig mod reglerne og fjernede den i august 2018 fra deres kartotek. Inden da nåede over 24 millionere brugere at downloade den.