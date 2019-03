»Tænk stort!«: Indflydelsesrig erhvervsmand vil have politikere til at hæve sig fra nøddeafgift-niveau

FOR ABONNENTER

Jim Snabe, en af de helt tunge drenge i dansk og europæisk erhvervsliv, er glad for, at regeringen har fremlagt en strategi for kunstig intelligens. Og dog. Han efterlyser en større og mere modig vision, der tager afsæt i, at Danmark rummer globale spillere i brancher, der er virkelig vigtige for menneskehedens fremtid: fødevarer, energi, klimaløsninger, sundhed og transport.