Tesla-manden Elon Musks nyeste påfund er at indoperere en mikrochip i menneskers hjerner, der kan tilkobles smartphones. Kritikere mener ikke, at techfirmaer skal betros med den slags rå data fra hjernen.

Elbilsmogulen, Elon Musk, er kendt for at have ideer, der skubber til grænserne for det, man troede var muligt. Og nu har han fået endnu en af den slags ideer.