Skal få it-giganterne til at hoste op med skat: Jeppe Kofod ansætter ny tech-ambassadør

Tech-ambassadøren har været en stor succes og har formået at give Danmark en stemme i den udvikling, der er ved at omforme alle ender af vores liv og samfund. Derfor har udenrigsministeren besluttet at udnævne en ny ambassadør efter den første ambassadørs exit.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har besluttet at forlænge det danske tech-diplomati og ansætte en ny ambassadør, efter at Casper Klynge, den tidligere tech-ambassadør, er gået over til Microsoft – en af de techgiganter, han på Danmarks vegne var ansat til at holde i ørerne.