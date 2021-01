Facebook stopper permanent med at anbefale politiske grupper

Facebook stopper permanent med at anbefale nogen former for politiske grupper eller politiske organisationer til brugere af platformen.

Det oplyser Facebook-stifter og administrerende direktør, Mark Zuckerberg, onsdag.

Han siger samtidig, at Facebook for tiden overvejer flere tiltag for at begrænse politisk indhold på brugernes kanaler.

Det sociale medie stoppede allerede i oktober officielt med at anbefale politiske grupper til brugere i USA op til præsidentvalget 3. november.

Alligevel har flere medier - heriblandt den amerikanske nyhedsside The Markup - kunnet berette om, at det i mange henseender ikke er sket.

Det fik tirsdag den demokratiske senator Ed Markey til at skrive til Mark Zuckerberg og kræve en forklaring.

Han kaldte i den forbindelse Facebook-grupper for »arnestedet for had«.

Zuckerberg: Vi »finpudser« løbende

Markey påpegede også, at flere grupper på Facebook blev brugt til at planlægge stormløbet mod USA’s Kongres 6. januar.

Mark Zuckerburg siger onsdag, at selskabet »løbende finpudser, hvordan det hele fungerer«.

Udtalelserne faldt i forbindelse med en telefonkonference om Facebooks årsregnskab, der blev offentliggjort samme dag.

Facebook-grupper er en slags onlinesamfund, hvor folk typisk mødes om fælles interesser. Er grupperne indstillet til at være offentlige, kan de ses og søges frem af alle på internettet.

Adskillige overvågnings- og interessegrupper har længe forsøgt at presse Facebook til at begrænse, hvordan grupper bliver anbefalet.

De argumenterer for, at flere af grupperne bliver brugt til at sprede misinformation. Ligesom der også er beviser på, at ekstremistiske organisationer har brugt grupperne til at organisere sig.

ritzau