Slut med seksuel afpresning af børn: Instagram går i kamp mod grooming

Seksuel afpresning og såkaldt grooming af børn (hvor voksne opbygger en relation til børn med henblik på at krænke) er de seneste år eksploderet i både Danmark og resten af verden, i takt med at børn og unge bruger mere tid på nettet. I 2020 har Red Barnet modtaget flere end 1.300 henvendelser om digitale krænkelser, hvilket er en stigning på 87 procent i forhold til året før.

Grooming er, når gerningsmænd under falske profiler skaber relationer til børn og teenagere over sociale medier for bagefter at gå til afpresning og lokke for at opnå seksuelle ydelser. Seksuel afpresning har f.eks været trusler om at offentliggøre intimt materiale eller at afpresse børn til at strippe eller masturbere foran et livekamera. Og langt de fleste tilfælde af grooming er foregået på Instagram og Facebook, viser en undersøgelse lavet af National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Men det skal være slut nu.

Instagram indfører nu en række nye initiativer for at gøre platformen mere sikker for sine brugere, især børn og unge. Det gør de for at forhindre uønsket kontakt mellem voksne og børn, siger Facebooks (som ejer Instagram) politiske chef i Norden, Martin Ruby.

»Vi har et ansvar for, at vores platform er tryg for vores brugere. Det meste indhold på Instagram er heldigvis positivt og let, men ude i nogle af hjørnerne kan der foregå slemme ting, og det er vi nødt til at handle på«.

Et af de nye tiltag er blandt andet, at brugere over 18 år ikke kan skrive til børn, medmindre barnet i forvejen følger den voksne. Derudover vil Instagram benytte sig af kunstig intelligens, der skal opdage mistænkelig adfærd. Det betyder, at den kunstige intelligens eksempelvis opfanger, hvis en voksen profil forsøger at tage kontakt til mange børn eller til profiler, der ikke svarer tilbage.