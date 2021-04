Sådan får spillene børn til at købe: »Nogle gange vil jeg gerne stoppe med at spille. Men så bliver jeg ved alligevel«

Felix Moestrup nærmest svæver gennem landskabet. Han forcerer bakker, snor sig gennem slugter i rasende fart, svømmer over en flod, kravler op på bredden og bliver dræbt. Igen.

Den 12-årige dreng har ellers brugt to timer om dagen gennem tre år på at øve sig, men når internettet er så langsomt som her i det hus, som familien midlertidigt bebor, er det umuligt at forsvare sig. Reaktionstiden bliver fatale millisekunder for langsom. Felix slår frustreret ud med armene.

»Det går meget bedre hjemme i vores eget hus«, forsikrer han.