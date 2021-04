Trods omfattende manipulation af børn: Datatilsynet har ikke rørt en finger

Næsten tre år efter EU’s databeskyttelse trådte i kraft, er børn stadig ikke beskyttet mod at blive overvåget og profileret af spilfirmaer, som bruger data til at fastholde børnene i spillet, købe mere og gøre dem modtagelige for målrettede reklamer.

Det fastslår rapporten fra ’Onlinespil gambler med børns data’ fra ingeniørforeningen IDA og Dataethics, som Politiken offentliggjorde i sidste uge.

Datatilsynet, som har ansvar for, at EU’s databeskyttelse bliver håndhævet, har stadig ikke taget stilling til, om dataindsamlingen er lovlig. Tilsynet har ikke modtaget nogen klager, men har mulighed for at tage sagen op af egen drift.

Politiken ville gerne have spurgt Datatilsynet, om den datahøst, profilering og manipulation af børn, som rapporten beskriver, er alvorlig nok til, at tilsynet nu vil indlede en undersøgelse, men tilsynet har afvist anmodningen om et interview.