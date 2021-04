Jack Ma får klø og rekordbøde, men tjener 12 milliarder på det

Siden weekenden har Jack Ma og hans forretninger dagligt modtaget hårde slag fra kinesiske myndigheder, der er ved at sætte sig på de vildtvoksende forretningsimperier Alibaba og Ant.

Alibaba er et gigantisk økosystem af forskellige platforme, som dækker stort set alle dele af kinesernes digitale liv, bortset fra den finansielle side, som søsterselskabet Ant Group tager sig af.

Først kom verdens største bøde på 16 mia. kr. til Alibaba for at misbruge sin dominerende position. Men da børsen åbnede mandag, steg Alibaba-aktien med over 6 pct., og Ma, der i forvejen var et af Kinas og verdens rigeste mennesker, blev 12 mia. kr. rigere. Det niveau har holdt sig, frem til børsen lukkede torsdag.

Aktieanalytikere forklarer samstemmende, at markedet havde forventet et langt hårdere indgreb.

Helt billigt bliver det imidlertid ikke. Og det er så tilpas afskrækkende, at mere end 30 af Kinas andre store techselskaber lover, at de fremover vil respektere konkurrencereglerne i et forsøg på at holde sig på god fod med myndighederne. Erklæringer fra 12 af dem, herunder ByteDance (ejer af Tiktok), Baidu (det kinesiske svar på Google) og Pinduoduo, blev offentliggjort onsdag af de kinesiske konkurrencemyndigheder. Det kan få stor betydning for udviklingen i et af verdens vigtigste centre for ny teknologi.