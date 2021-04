Vestager: Forbud og krav skal gøre EU til verdens førende i kunstig intelligens

Som den første i verden foreslår Margrethe Vestager, EU-Kommissionens næstformand med ansvar for digitalisering, hård lovgivning, der sætter skrappe betingelser for brugen af kunstig intelligens. Overtrædelser af reglerne skal kunne straffes med bøder på op til 6 procent af virksomhedens globale omsætning.

Målet er imidlertid ikke at begrænse udviklingen af kunstig intelligens. Tværtimod håber Margrethe Vestager, at reglerne vil sikre Europa en global lederrolle i en kommende bølge af sikker og etisk forsvarlig teknologi.

»Min største bekymring er, at mange afholder sig fra at bruge teknologien, fordi den anses for farlig, f.eks. kommuner, der undlader at benytte muligheden for at støtte socialarbejdere i forsøget på at beskytte udsatte borgere. Det vil være en skam«, sagde Margrethe Vestager, da hun onsdag præsenterede forslaget i Bruxelles.

»Med disse regler sikrer vi en standard for, hvornår man trygt kan bruge det, og det skaber et meget stærkt grundlag for at bruge kunstig intelligens på alle de områder, hvor den kan gøre en afgørende forskel i vores hverdag«.