Tiktok får løftet pegefinger af EU for indhold til børn

Det sociale medie Tiktok skærmer ikke børn tilstrækkeligt for skjult reklame og upassende indhold, mener EU-Kommissionen.

Irland og Sverige har klaget over, at Tiktok angiveligt har brudt forbrugerlovgivningen i EU, og at det sociale medie ikke beskytter børn for skjult reklame og upassende indhold.

Tiktok, der er ejet af det kinesiske selskab Bytedance, har fået en måned til at forholde sig til klagerne, skriver Reuters.

»I EU er det forbudt at målrette skjult reklame såsom bannere i videoer til børn og mindreårige«, siger Didier Reynders, der er EU’s retskommissær, ifølge Reuters.

Tiktok er et socialt medie, hvor brugere kan se eller selv dele korte videoer, hvor de blandt andet mimer til sange, danser eller laver mad. Mediet har de senere år nået massiv popularitet hos især børn og unge mennesker. Der har dog været flere hændelser, som har fået politikere til at rejse tvivl om brugernes privatliv og sikkerhed på det sociale medie.

Klagen fra EU kommer en måned efter, Storbritannien ligeledes anklagede Tiktok for på ulovlig vis at indsamle persondata fra millioner af børn i Europa, skriver AFP. Ifølge Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC) har Tiktok ikke »beskyttet børn og teenagere fra skjult reklame og potentielt skadeligt indhold på sin platform«. BEUC mener også, at et gavesystem med virtuelle gaver på Tiktok var skadeligt for børn.

Tiktok har sagt, at personer under 18 år ikke længere kan få adgang til gavesystemet, og at personer under 16 år per automatik har private profiler.

Caroline Greer, der er direktør for offentlig politik i Tiktok Europa, har sagt, at selskabet ser frem til at »diskutere de tiltag, vi har indført« med Irland og Sverige.

ritzau