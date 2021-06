Google får milliardbøde i Frankrig og lover at opføre sig pænere

Google har accepteret en bøde på 1,6 milliarder kroner for at misbruge sin dominerende stilling på markedet for digitale annoncer i Frankrig. Ud over at acceptere bøden lover Google at opføre sig pænere og ændre måden, der købes og sælges digitale annoncer i Frankrig.

Sagen blev rejst af en alliance af medier og sejren kan betyde, at der rykkes på magtforholdet mellem techgiganten og medierne – i hvert fald i Frankrig.