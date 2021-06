Vestager lægger op til et opgør med overvågningsøkonomien

Margrethe Vestager, EU’s konkurrencekommissær, har åbnet endnu en sag mod Google. Men det er ifølge Vestager ikke blot endnu en sag i rækken. Denne gang går direkte efter annoncesalget, der udgør langt hovedparten af Googles indtjening, som bliver hentet i konkurrence med de traditionelle medier.

»Digitale annoncer er hjertet i, hvordan Google og udgivere får betaling for deres digitale tjenester«, siger Margrethe Vestager i en pressemeddelelse.

Mistanken er, at Google misbruger sin dominans til at begrænse konkurrenters adgang til de enorme mængder af data om brugerne, der bliver indsamlet og kørt sammen, så annoncørerne kan danne sig et billede af vores livsstil og interesser. Annoncørerne kan vælge det tidspunkt på dagen og den sammenhæng, hvor vi hver især er mest modtagelige for deres budskab.