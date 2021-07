En angrende skurk: Mød en af Googles argeste modstandere

Johnny Ryan erkender blankt, at han er en af skurkene. Han stod i spidsen for digitaliseringen af The Irish Times, der var pionerer udi ad-tech (en engelsk sammentrækning af advertising technology, der også bruges på dansk).

Det var en gigantisk succes. Det væltede ind med annoncekroner. The Irish Times havde tilsyneladende knækket koden til de traditionelle mediers overlevelse – måske endda trivsel – i den digitale tidsalder. Johnny Ryan blev en efterspurgt mand i mediehusene og var også forbi Politiken for at give gode råd og vejledning.

Johnny Ryan gik fra The Irish Times til et digitalt reklamebureau, PageFair, hvor konsekvenserne af den digitale overvågning begyndte at stå klart for ham. I begyndelsen forsøgte han sig som intern whistleblower og forsynede det irske datatilsyn med dokumentation for, at reklamesystemet krænkede EU-reglerne om databeskyttelse »milliarder af gange. Hver dag. Det er historiens største databrud, der bare fortsætter og fortsætter«, siger han.