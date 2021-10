Som den eneste kvinde var hun med til at skabe et af de vigtigste programmeringssprog. Og så var hun katolsk nonne

Det er en myte, at datalogi altid har været maskuliniseret. Da programmeringen opstod, var det kvinder, som stod i spidsen for at kode computerne. Her er historien om nogle af de kvinder, der gik forrest – og hvordan de senere blev fortrængt fra datalogien.