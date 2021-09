Tror du på, at du får sprøjtet en mikrochip ind i dig, når du bliver vaccineret? Så skal du ikke snakke om det på YouTube

YouTube vil slå hårdere ned på indhold med misvisende information om vacciner. Det skriver det sociale medie på sin blog onsdag.

De nye retningslinjer med vacciner i fokus er bygget på den erfaring, mediet har gjort sig under pandemien. Siden sidste år har YouTube slettet over 130.000 videoer, hvori der blev spredt misinformation om coronavaccinerne.

Ifølge postdoc Yevgeniy Golovchenko fra Copenhagen Center for Social Data Science på Københavns Universitet giver det mening, at YouTube nu vil sætte strengere krav for spredning af misinformation om vacciner.

YouTube har to milliarder månedlige brugere, og derfor kan videoer på tjenesten, både med ægte og fake news, hurtigt nå ud til mange mennesker.

»Mediet bruges ofte til at sprede konspirationsteorier. Det er et af de største sociale medier i verden, så vil man nå ud til et bredt publikum, er YouTube oplagt. Misinformation om vacciner deles i globale netværk, og på YouTube får de hurtigt et internationalt publikum«, siger Yevgeniy Golovchenko.

»Der er noget, der tyder på, at følelsesladet indhold på sociale medier kan skabe flere reaktioner. Det kan for eksempel være vrede, forargelse eller overraskelse. Det kan i sig selv være med til at gøre indholdet mere synligt«.

YouTube har allerede retningslinjer for videoer med medicinsk indhold, men har altså set sig nødsaget til at udvide regelsættet. Det sker, fordi misinformation om coronavacciner har spredt sig til, at der nu deles misinformation om vacciner generelt.

I sit blogindlæg skriver YouTube, at det nu bliver sværere at dele indhold, der påstår, at vacciner er skadelige, selvom de er godkendt og sikre at bruge ifølge WHO eller lokale sundhedsmyndigheder. Også videoer, der spreder misinformation om bivirkninger, indholdsstoffer eller følgesygdomme, vil blive fjernet.

Yevgeniy Golovchenko er ret overbevist om, at de udvidede retningslinjer kommer til at få en effekt på spredningen af misinformation på mediet.

»Vi er nået dertil teknologisk, at man via maskiner kan kategorisere indhold og finde misinformation på meget stor skala. YouTube kan finde og fjerne relativt meget indhold meget hurtigt. Så det bliver svært at se videoer med misinformation om vacciner på YouTube«, siger han.

At der fremadrettet bliver censureret mere på det sociale medie er dog både godt og dårligt, hvis man spørger Yevgeniy Golovchenko. Det gode er, at en algoritme hurtigt kan opsnappe misinformation, men når automatiserede maskiner skal fjerne meget indhold hurtigt, kan faktuelt korrekte videoer også forsvinde i svinget. Det kan blive et problem.

»Meget information findes i dag på sociale medier, og at dit og mit indhold bare kan forsvinde ved en fejl er med til at svække både din og min demokratiske stemme. Det er bagsiden af det, der sker«.