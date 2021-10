Nedbrud får Facebook til at kræve ansatte tilbage til kontoret

Det er ikke længere en mulighed for Facebooks ansatte at arbejde hjemmefra. Den amerikanske techgigant oplyser, at alle medarbejdere skal vende tilbage til kontoret.

Udmeldingen står i skarp kontrast til en tidligere beslutning fra Facebook, om at ansatte har lov til at arbejde hjemmefra.

Beslutningen om at bede medarbejderne om at vende tilbage til kontoret kommer, få dage efter at Facebook mandag blev ramt af et langvarigt og massivt nedbrud. Ifølge Facebook ville nedbruddet have haft mindre indvirkning, hvis der havde været flere ansatte til stede på virksomhedens amerikanske kontorer.

ritzau