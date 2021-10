Techekspert: Politikerne gør klogt i at regulere det nye univers, før det igen er for sent

I næste uge får Facebook ifølge techmediet The Verge et nyt navn. Det skal i højere grad afspejle, at Facebook også ejer Instagram, WhatAapp samt VR-brillen Oculus. Navnet, som Facebook endnu ikke vil kommentere, skal afspejle grundlæggeren Mark Zuckerbergs satsning på virtual reality (VR) og augmented reality (AR).

Facebook købte i 2014 VR-virksomheden Oculus for knap 13 milliarder kroner, og hari dag mere end 10.000 ansatte, der skal gøre VR og AR til den næste digitale revolution. Manden bag Facebook, Mark Zuckerberg, vil skabe et såkaldt metaverse, hvor vi kan teleportere os rundt for at holde møder, for at game, hænge ud, shoppe – kort sagt alt det, som vi i dag gør på internettet, ser han gerne, at vi inden 2030 gør i hans metavers.