Metaverse kan gøre Zuckerberg populær igen

EU-Parlamentet frygter, at Facebook pønser på at monopolisere den kommende generation af internettet via sin massive satsning på at udvikle teknologien, der skal erstatte tastaturer og skærme med mikrofon, hørebøffer og briller.

»Derfor er vi nu i fuld gang med at undersøge, om der er behov for at gøre noget ekstra for at sikre fair konkurrence i det såkaldte metavers«, siger EU-Parlamentets chefforhandler, Christel Schaldemose (S).