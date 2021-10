Dit hjemmearbejde sender Microsofts overskud til himmels

Den amerikanske softwarekoncern Microsoft, der leverer alt fra Office-pakker til cloud-tjenester, har haft stor vækst det seneste år, hvor indtjeningen er øget med adskillige milliarder.

Microsofts omsætning er steget med 22 procent til 290 milliarder kroner i det seneste kvartal sammenlignet med sidste år. Det viser Microsofts regnskab, der er offentliggjort tirsdag aften.

Den amerikanske gigant melder særligt om høj vækst på selskabets cloud-tjenester.

Det er en samlet betegnelse for en række softwareydelser, der stilles til rådighed via internettet. Det giver for eksempel mulighed for opbevaring af data på nettet.

Den type ydelser er blevet langt mere efterspurgt under coronapandemien, hvor mange flere har arbejdet og studerede fra hjemmekontoret.

Den højere omsætning har også sparket overskuddet i vejret. Det er steget med 48 procent til 131 milliarder kroner.

Ud over løsninger inden for cloud står Microsoft blandt andet bag styresystemet Windows, Office-pakker, spillekonsollen Xbox og det sociale medie LinkedIn.

