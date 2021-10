Facebook skifter navn efter kritik

Facebooks moderselskab skifter navn og skal fremover hedde Meta.

Det oplyser direktør Mark Zuckerberg ved en præsentation torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I forrige uge gik der rygter om navneændringen, som altså nu er blevet bekræftet.

»Lige nu er vores brand så tæt knyttet til ét produkt, at det umuligt kan repræsentere alt det, vi laver i dag, endsige i fremtiden«, sagde Zuckerberg ved den virtuelle præsentation.

Ifølge nyhedsbureauet AFP beholder tjenesterne Facebook, Instagram og WhatsApp deres navne.

Navneskiftet understreger det sociale medies ambition om at opbygge et ’metavers’.

Det er et flygtigt begreb, men kan beskrives som en slags parallel, virtuel verden i 3D. En form for onlineverden, hvor mennesker er til stede som digitale udgaver af dem selv.

Zuckerberg beskriver i et åbent brev, hvordan det vil være muligt at være til stede som et hologram på kontoret, til en koncert eller på familiebesøg.

»Dette vil åbne for flere muligheder, uanset hvor du bor. Du vil kunne bruge mere tid på de ting, der betyder noget for dig. Skære ned på tiden, du bruger i trafikken, og reducere dit CO2-aftryk«, skriver Facebook-stifteren.

Nyheden om navneskiftet kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske regering har øget fokus på arbejdsgangene hos Facebook.

Både republikanere og demokrater er på det seneste gået i flæsket på Facebook. De har blandt andet beskyldt Facebook for at drive ulovlig monopolvirksomhed.

Selskabet er også blevet beskyldt for at se stort på Instagrams negative indvirkninger på især yngre piger. Også virksomhedens brug af algoritmer har vakt kritik.

Metaverse

Navneændring kommer en uge efter, at mediet The Verge første gang rapporterede, at virksomheden var i færd med at ændre brandet for at fokusere på sin ’metaverse’ mission.

»Navneændringen skal afspejle, hvem vi er, og hvad vi håber at bygge«, sagde Zuckerberg under virksomhedens Oculus Connect-begivenhed.

Zuckerberg ejer Twitter-kontoen @meta og hjemmesiden meta.com, som nu omdirigerer til en velkomstside på Facebook, der skitserer ændringerne.

Zuckerberg skrev i et blogindlæg torsdag, at virksomhedens struktur ikke ville ændre sig, men hvordan den rapporterer økonomiske resultater vil.

»Fra og med fjerde kvartal af 2021 planlægger vi at rapportere ud fra to driftssegmenter: Family of Apps og Reality Labs«, forklarede Zuckerberg.

»Vi har også til hensigt at begynde at handle under den nye aktieticker (en bogstavskode der bruges til at identificere et bestemt aktiv .red.), vi har reserveret, MVRS, den 1. december«.

Ritzau