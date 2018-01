Dansk professor har kigget ind i hjernen hos 12 unge mennesker på lsd Et forskerhold har skannet unge hjerner på lsd og har fundet ud af, hvordan det psykedeliske stof kan ændre på hjernens indre trafik. Håbet er, at den nye indsigt kan blive nøglen til at forstå, hvordan lsd kan bruges i kampen mod angst, depression og rygetrang.

Lsd er nok noget, de fleste forbinder med de glade 60’ere, hvor ungdommens hippie-kultur gjorde oprør mod Vietnam-krigen og det etablerede samfund. En vild tid, hvor hippierne forsøgte at finde ind til livets mening ved at gå til rockkoncerter og tage psykedeliske stoffer, hvor de fik udvidet deres bevidsthed og verden pludselig tog sig ud i andre farver.

I en dansk kontekst vil nogen måske kunne huske den forfærdelige behandling af over 400 psykiatriske patienter i slutningen af 1950’erne og 10 år frem, som fandt sted i kælderen under Frederiksberg Hospital.

Her forsøgte man at kurere patienterne med høje doser af lsd, mens patienterne var fastspændt og ofte helt overladt til sig selv med de skrækindjagende hallucinationer, som det psykedeliske stof kunne frembringe. Nogle af patienterne begik efterfølgende selvmord, og andre fik smadret deres liv af de bivirkninger, som den skandaløse behandling havde fremkaldt.

Det danske forsøg kom til at tjene som skrækeksempel på, hvordan man ikke skal gøre, hvis man forsøger at behandle patienter med depression, angst eller andre psykiske lidelser med lsd eller andre hallucinogene stoffer som for eksempel psilocybin fra svampen Spids Nøgenhat, som virker på samme måde som lsd.

Set i dette forhistoriske lys kan det måske undre, at et internationalt forskerhold med deltagelse af den danske professor Morten Kringelbach fra Oxford University netop har offentliggjort resultaterne fra et forsøg, hvor de under kontrollerede forhold og med en læge til stede har testet, hvad det er, der sker i hjernen på 12 unge raske mennesker efter, de har fået sprøjtet en normal dosis lsd ind i blodårerne.

Comeback til psykedeliske stoffer

Før vi kommer ind på, hvordan forsøgene blev gennemført og hvad de viste, bør man vide, at både lsd og psilocybin i videnskabelige kredse har oplevet en renæssance de seneste 5 år. For pilotstudier tyder på, at de psykedeliske stoffer sammen med psykoterapi kan bruges til at dæmpe angst hos kræftpatienter med terminal sygdom, kan gøre livet mere tåleligt hos folk med depressioner, og kan gøre det nemmere at dæmpe rygetrang hos dem, som med hjertet forsøger at kvitte cigaretterne.

Så lige nu kæmper den videnskabelige verden med at forstå, hvad det er de psykedeliske stoffer gør ved vores hjerner. For eksempel tester et lægehold på Rigshospitalet i København, hvad der sker i hjernen, når raske forsøgspersoner får psilocybin fra ’magiske’ svampe, og Morten Kringelbach og hans internationale forskerhold kan nu løfte sløret for, hvad lsd satte gang i hos den raske hjerne på 12 forsøgspersoner af begge køn med en gennemsnitsalder på 30 år, som tidligere havde haft gode erfaringer med at tage lsd.

Forsøget, som i forvejen havde fået etisk godkendelse af de britiske myndigheder, foregik på Imperial College London under ledelse af Dr. Robin Carhart-Harris, hvor forsøgsdeltagerne blev indkaldt tidligt om morgenen to gange med to ugers mellemrum, hvor de blev lagt i en hjerneskanner under så afslappede forhold som mulig.

Lsd-trip i en hjernescanner

Gennem et drop i armen fik de enten sprøjtet 75 mikrogram lsd ind i blodbanen eller en saltvandsopløsning, som ikke indeholdt det psykedeliske stof også kaldet placebo. Forsøgsdeltagerne var under forsøget ikke klar over, om de modtog lsd eller placebo. Lidt over en time efter indsprøjtningen, hvor lsd-rusen havde nået sit maksimum, skannede forskerne hjernerne hos forsøgspersonerne, mens de enten hvilede sig med lukkede øjne, lyttede til musik eller så en stumfilm.

»Da forsøget var overstået, spurgte vi forsøgsdeltagerne ind til deres oplevelse, og de var ikke i tvivl om, hvornår de havde fået lsd og hvornår de havde fået placebo, fordi lsd er så stærkt et ’drug’. De havde alle haft en stærk, meningsfuld oplevelse på lsd, hvor musikken virkede mere intens. Nogle gav også udtryk, at de på lsd havde den her følelse af at være en del af noget større, hvor ego’et trådte i baggrunden«, siger Morten Kringelbach.