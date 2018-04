Genredigerede planter stormer frem og udfordrer reglerne

At reglerne er forældede, er en udbredt holdning blandt forskere på området. Professor Andreas Weber, leder af Ceplas, et center for plantevidenskab ved Heinrich Heine Universitet i Düsseldorf, sagde for nylig til Frankfurter Allgemeine:

»Efter næsten 30 års verdensomspændende dyrkning ved vi i dag, at planter ændret med genteknologi ikke per definition udgør en risiko. Det er på tide at tilpasse genteknik-begrebet til vor tids videnskabelige realiteter«.

Åbenhed om processen

Easac-rapporten anbefaler EU, at resultaterne af genredigering ikke skal falde ind under gmo-reglerne, »medmindre de indeholder dna fra en ikke-beslægtet organisme. Der skal være fuld åbenhed om den anvendte proces«.

Det sidste er vigtigt for dem, der helt vil undgå genredigerede planter, hvilket blandt andet gælder økologernes europæiske organisation, Ifoam.

For hvis man nøjes med at fjerne et gen, eller hvis man indsætter et gen fra en beslægtet plante, vil det ikke kunne ses i de efterfølgende generationer af planten, om mutationen skyldes genredigering eller er opstået naturligt.

Professor Just Jensen,Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, forklarer, at man i genredigering for eksempel bruger et enzym til at sørge for, at ændringen sker på det rigtige sted i genomet.

»Når forandringen så er sket, bliver enzymet nedbrudt. Dermed er alle spor af, hvad der er sket, væk. Det er en efterligning af noget af det, som naturen også gør«, siger Just Jensen.

Så længe, det drejer sig om at fjerne gener eller tilføre gener fra beslægtede planter, svarer ændringerne til mutationer, der kan opstå naturligt.

Genredigering er »et ekstra redskab«

»Hvis man leder længe nok, kan man formentlig finde en lignende plante, der er opstået naturligt. For mig at se giver det ingen mening, at en plante med en bestemt genkombination, som jeg har fundet i naturen, skal være tilladt, mens det ikke er tilfældet for en plante præcis magen til, som er skabt i et laboratorium«, siger Just Jensen.

Han ser ikke genredigering som et mirakelmiddel til planteforædling, men som »et ekstra redskab i værktøjskassen« ved siden af de klassiske metoder.

Det forhold, at det i en række tilfælde vil være umuligt at påvise, om en mutation i en plante er opstået i naturen eller ved genredigering, fremhæves også i et udkast til afrapportering fra en arbejdsgruppe, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nedsatte sidste forår for at få klarlagt, hvad landbruget, forbrugerne og ngo’erne mener om de nye forædlingsteknikker.