Bjørneblod får menneskers muskler til at svulme Blod fra bjørne i vinterhi kan få menneskers muskelceller til at svulme i størrelse, viser ny forskning med dansk deltagelse. Det vækker håb om, at man er kommet på sporet af et vidundermiddel, som kan forebygge muskelsvækkelse hos ældre mennesker og vægtløse astronauter.

Et internationalt forskerhold med danske forskere i spidsen har netop afsluttet deres sommerekspedition i Dalarna i Sverige, hvor de har indfanget vilde bjørne og taget blodprøver fra dem.

Det gjorde de også for et halvt år siden, hvor skovbunden var dækket af et tykt lag sne, og det var iskoldt. De sneg sig ind på bjørnene i deres vinterhi, bedøvede dem nænsomt og løftede dem ud af hulen, så de kunne tage blodprøver fra dem.

Foto: Johannes Skov Andersen Pol For at kunne tage blodprøver på den vilde bjørn Alma, blev den skudt med en bedøvelsespil fra en helikopter. Under bedøvelsen får den ekstra ilt via en slange gennem næsen.

Foto: Johannes Skov Andersen Pol

Vinterblod giver muskler vokseværk

Nu viser resultater fra nye videnskabelige forsøg, at det måske har været alle anstrengelserne værd. For forskerne har med den franske forsker og ph.d. Fabrice Bertile fra Université de Strasbourg i spidsen fundet ud af, at blod høstet fra sovende bjørne i vinterhi kan få menneskelige muskelceller til at svulme i størrelse.

Det vækker håb om, at man kan lave en bjørnepille, som ældre mennesker, langtidssyge og astronauter kan tage en gang om dagen. Ole Frøbert Professor Örebro Universitetssygehus

Omvendt havde blod høstet fra aktive sommerbjørne ikke nogen effekt på menneskers muskelceller.

»Vi er kommet et stort skridt nærmere i at forstå, hvordan bjørne kan forblive stærke og undgå muskelsvind på trods af, at de sover og ikke bruger kroppen igennem seks måneders vinterhi. Bjørnen har sandsynligvis en faktor i blodet, som der produceres meget af om vinteren, der kan holde dens muskler stærke og spændstige på trods af, at den ikke bruger musklerne. Det er formentlig også svaret på, at bjørnen på trods af, at den har tabt op mod 40 procent af sin kropsvægt, kommer lige så bomstærk ud af sit vinterhi, som da den gik ind i det og indledte sin lange vintersøvn«, siger den danske læge, professor og forskningsleder Ole Frøbert fra Örebro Universitetssygehus om resultaterne, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports under Nature.

Foto: Johannes Skov Andersen Pol Den norske dyrlæge og professor Jon Martin Arnemo tager en blodprøve fra hunbjørnen Alma på dette års sommerekspedition.

Foto: Johannes Skov Andersen Pol

En bjørnepille om dagen

Den nye viden vækker håb om, at man måske er på sporet af et nyt lægemiddel, som kan forebygge den muskelsvækkelse man ser hos ældre mennesker, hos sengeliggende patienter og hos vægtløse astronauter.

Det Skandinaviske Bjørneprojekt Forskningen er en del af det tværfaglige projekt ’Det Skandinaviske Bjørneprojekt’, hvor man siden 1984 har studeret vilde brunbjørne i deres naturlige habitat i den nordlige del af Dalarna i Mellemsverige, som ligger knap 400 kilometer nord for Stockholm. Bjørnene, der indgår i projektet, er gps-mærkede, så man kan genindfange bjørnene hvert halve år gennem sommer og vinter. Forskningsprojektet har fra dansk side modtaget støtte fra Augustinus Fonden og Lundbeckfonden. Læs mere om bjørneprojektet her Vis mere

»Der arbejdes nu på højtryk med at isolere den eller de faktorer fra brunbjørnenes blod, som kan få menneskelige muskelceller til at svulme op i størrelse og gøre musklerne stærkere. For hvis det lykkes vækker det håb om, at man kan lave en bjørnepille, som ældre mennesker, langtidssyge og astronauter kan tage en gang om dagen, for at forhindre den uundgåelige muskelsvækkelse på grund af alderdom, inaktivitet under sygdom eller den vægtløse tilstand i rummet«, siger Ole Frøbert.