Parkers raket stopper ikke, før den når vores store stjerne NASA sendte i går en rumsonde mod solen for at undersøge solvinde.

Det er mere end 60 år siden, Eugene Parker endelig troede så meget på sin teori om solen, at han turde sende den ind til det videnskabelige tidsskrift The Astrophysical Journal.

Den holdt ikke, fik han at vide, efter to kolleger havde set på hans arbejde. Men så greb redaktøren ind og besluttede at trykke den unge astrofysikers arbejde om de ladede partikler, der strømmer ud af solens atmosfære og kaldes solvinde.

Skjolde skal holde til 1.300 grader

I årene efter bekræftede observationer fra satelitter Eugene Parkers teori, og søndag morgen dansk tid sad han i Florida og så et rumskib med sit navn på flyve op mod himmelen med kurs mod rummet og missionen at komme så tæt på solen som muligt.

Parker Solar Probe hedder ekspeditionen, der er NASAs første til solen, første gang vi mennesker kommer så tæt på en stjerne.

Rumsonden, der sidder for enden af den 23 etager høje raket, er meget større end en almindelig bil, men den er proppet med udstyr, der skal gøre os klogere på solen.

Foto: Bill Ingalls/NASA via AP

Det hele er pakket ind i nyudviklede varmeskjolde, der skal kunne holde til at flyve i 1.300 graders varme.

Det hurtigste fartøj nogensinde

Undervejs når sonden at sætte rekord som det menneskeskabte fartøj, der har fløjet hurtigst, NASA forventer, at farten passerer 692.000 kilometer i timen, når den cirkler om solen.

Det er første gang, NASA har opkaldt et rumfartøj efter et nulevende menneske, og det var en stolt ældre mand, der så raketten løfte sig mod himmelen og begynde sin 150 million kilometer lange rejse:

»Wow, så er vi i gang. Vi kommer til at lære noget de næste par år«, sagde Eugene Parker, der var til sin første raketaffyring.

Foto: Glenn Benson/NASA via AP

»Jeg er virkelig nødt til at holde op med at bide negle af spænding og i stedet begynde at tænke på alle de interessante ting, vi ikke ved lige nu, men vil opdage inden for de næste fem, seks, syv år«, sagde Parker til NASA TV.

Solvinde kan forstyrre os

Nærmere bestemt skal Parker Solar Probe gøre os klogere på, hvad der sker når solvindene skyder ud af solens atmosfære, hvor de kan forstyrre satellitter og flytrafik, elforsyning og kommunikation på Jorden.

Beredskabsstyrelsen udpegede sidste år solstorme som en alvorlig trussel mod Danmark.

En ekspedition til solen har stået på NASAs to-do-liste siden slutningen af 1950erne, men det har været svært at lave et fartøj, der både var let nok og tilstrækkelig robust til den lange rejse.

»For mig er det stadig helt vildt. Selv jeg siger: Virkelig, gør vi det virkeligt? Vi har ventet så længe på, at teknologien gjorde vores drømme til virkelighed«, sagde NASAs leder af ekspeditionen, Nicola Fox til AP, mens raketten, de kalder Parker begyndte sin syv år lange rejse mod solen.