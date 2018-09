Spækhuggeren er truet på livet: Halvdelen af verdens bestande står foran gigantisk kollaps Verdens spækhuggere bærer på miljøgiften PCB i så høje koncentrationer, at over halvdelen af verdens bestande, som oplever den højeste eksponering, er truet af udryddelse om 30-50 år, viser ny forskning med danske forskere i spidsen.

Den ikoniske sort-hvide tandhval spækhuggeren findes overalt i verdenshavene. Det gør den til det næstmest udbredte pattedyr i verden kun overgået af mennesker. Hvis man ikke selv har truffet den tonstunge hval i naturen, kender man den formentlig fra naturprogrammer, familiefilmen 'Befri Willy' eller måske et spækhugger-show.

Men nu viser den største undersøgelse af spækhuggere nogensinde, hvor man har studeret mere end 350 spækhuggere fra de 19 bestande rundt om i hele verden, at den store udbredelse er truet, og at over halvdelen af verdens bestande står foran et gigantisk kollaps med stor risiko for helt at uddø om 30-50 år.

Det forestående kollaps skyldes ikke overfiskning, men den forbudte miljøgift PCB, som de kødædende spækhuggere øverst i den maritime fødekæde optager i rigt mål, når de spiser.

Resultatet af undersøgelsen bliver offentliggjort i et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter Science fredag.

»Det er både alarmerende og skræmmende, at en miljøgift, som man forbød og forsøgte at afvikle for mere end 30 år siden, stadig spøger i det marine økosystem og nu truer den karismatiske spækhugger med udryddelse«, siger professor Rune Dietz fra Aarhus Universitet, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Fagfolk og iagttagere betegner undersøgelsen som meget opsigtsvækkende. Dels på grund af de foruroligende fremtidsudsigter for spækhuggeren i store dele af verden. Men også fordi den nye forskning sætter en tyk streg under, at forurening rækker langt ind i fremtiden med vidtgående konsekvenser, som vi ikke nødvendigvis begriber nu og her.

Den gamle miljøgift spøger stadig

Miljøgiften PCB har været forbudt siden 1986 og forsøgt udfaset, fordi man fandt ud af, at de allestedsnærværende og svært nedbrydelige organiske stoffer kunne skade mennesker og dyr. PCB skader forplantningsevnen, er hormonforstyrrende og kan svække immunforsvaret ved at være potentielt kræftfremkaldende.

Selv om stoffet nu har været forbudt i mere end 30 år, har forskere målt værdier på op til 1.000 milligram PCB per kilo fedtvæv hos spækhuggere. Det er en koncentration, som er 20 gange højere end den, som kan give spækhuggere et stærkt nedsat immunforsvar og en svækket eller manglende evne til at reproducere sig selv.







PCB findes overalt

PCB er en forkortelse af polyklorerede bifenyler, der er nogle menneskeskabte kemikalier, som fra 1940'erne og op gennem 1970'erne er blevet brugt i byggematerialer, i maling, i cement, i kondensatorer og i fugemasse til vinduer på grund af stoffets elasticitet, slidstærke overflade og brandhæmmende egenskaber. Lige indtil man fandt ud af, at stoffet var giftigt, sundhedsskadeligt og kunne forurene det marine økosystem.

Problemet er, at PCB er et flygtigt stof, som fordamper i varmen. Så det ryger op i atmosfæren og bliver spredt med vindene. Når det så møder en kold luftstrøm, udfældes PCB og ender i havet.

»I vandet bliver PCB optaget af havets planteplankton, som vandlopperne græsser på. Dernæst bliver vandlopperne spist af mindre fisk, som bliver spist af større fisk. De store fisk er guf for sæler, og de er så en lækkerbisken for spækhuggerne. På den måde ender PCB i fedtvævet hos spækhuggerne og ophobes. Da spækhuggere kan blive tudsegamle og leve op til 100 år, så kan de ophobe store mængder af den sundhedsskadelige miljøgift, som nu truer dem på deres eksistens«, forklarer professor Rune Dietz.

PCB spøger ikke kun i havmiljøet. For mindre end seks år siden fandt man ud af, at vinduesfuger i lejligheder i Farum Midtpunkt og på Hvidovre Hospital var forurenet med PCB langt over grænseværdien. Blodprøver afslørede, at beboerne i Farum Midtpunkt havde 2-3 gange så meget PCB i blodet sammenlignet med folk, som boede i lejligheder uden PCB-forurening.

Foto: Audun Rikardsen Spækhuggere kan blive meget gamle. Den ældste spækhugger man har aldersbestemt var over 100 år og blev kaldt 'Old Granny'

Marine fødekæder glemmer ikke forureningen

Professor Torkel Gissel fra DTU Aqua, som ikke har deltaget i den aktuelle forskning, er imponeret over sine kollegers undersøgelse.

»Det er både interessant og skræmmende, og det er et godt eksempel på, at selvom man sætter prop i en forureningskilde, så er der en hukommelse i de her marine fødekæder. Det vil sige, at selvom man holder op med at forurene, så bliver det akkumuleret og især hos de længst levende dyr. Det er den akkumulering, som spækhuggerne nu desværre betaler prisen for«, siger Torkel Gissel.

Han mener, at undersøgelsen bør vække eftertanke - ikke mindst med henblik på aktuelle problemstillinger vedrørende vores natur og miljø.



»Det sender et vigtigt budskab til folk og politikere om, at man skal være opmærksom på, at selvom man holder op med at forurene fra den ene dag til den anden, så har det en meget lang horisont, før det forsvinder ud af de her økosystemer. Her tænker jeg for eksempel på den aktuelle plastikforurening af verdenshavene, hvor vi ikke aner hvilken konsekvens, det vil få på den lange bane«, siger Torkel Gissel.

Strandet spækhugger fyldt med PCB

Det vakte stor opsigt i 2016, da den cirka 20-årige voksne hun-spækhugger Lulu skyllede død op på en skotsk strand, fordi den havde viklet sig ind i en fiskeline, som havde givet den skader på ryg og hale.

En efterfølgende obduktion viste, at den dels havde en rekordhøj koncentration af PCB i sit fedtvæv, som man aldrig havde set hos et havpattedyr før, og dels kunne hvalens æggestokke afsløre, at den aldrig havde født en unge på trods af, at den havde været kønsmoden i mere end 10 år.

Man har længe studeret den flok, som Lulu tilhørte ved de britiske øer, og her har man ikke observeret en spækhugger-unge de seneste 30 år. Bestanden tæller nu kun 7-8 voksne medlemmer, som formentlig vil uddø, når spækhuggerne dør af alderdom eller en banal infektion, som det svækkede immunforsvar ikke kan stille noget op imod.

Foto: Audun Rikardsen Spækhuggere er noget af en dræbermaskine. De spækhuggere, som spiser havpattedyr, hajer eller tunfisk er forurenet mere med PCB sammenlignet med de spækhuggere, der spiser mindre fisk som sild og makrel. Foto: Audun Rikardsen

Spækhugger-bestande vil kollapse

Det var blandt andet den viden, som fik Rune Dietz fra Aarhus Universitet til at tage initiativ til en større undersøgelse, hvor han i samarbejde med et hold internationale forskere ville undersøge, hvordan verdens bestande af spækhuggere egentlig har det, og hvor forgiftede de er med hensyn til PCB.

Det er resultatet af det arbejde, som bliver offentliggjort fredag og tegner et dystert billede af, hvad det er for en fremtid, som det frygtede rovdyr går i møde og især, hvis de lever i områder, hvor man historisk set har haft en stor produktion og brug af miljøgiften PCB.

Forskerne har i deres arbejde dels taget udgangspunkt i videnskabelige analyser af spækhuggernes indhold af den skadelige miljøgift i fedtvævet og dels brugt en matematisk model, hvor de har lavet en fremskrivning af, hvor stor bestanden af de 19 spækhugger-bestande, som de har undersøgt, vil være om 100 år.

Studiet kan dokumentere, at antallet af spækhuggere falder drastisk hos 10 ud af de 19 spækhuggerpopulationer, som forskerne har undersøgt. Den matematiske model afslører endvidere, at PCB i de mest forureningstunge områder vil true med at udrydde arten fuldstændig inden for få årtier, da dyrene allerede har været påvirket gennem cirka 50 år.

Undersøgelsen viser, at spækhuggere er særligt truede i områder omkring Brasilien, Gibraltar, England og langs Grønlands østkyst.



Foto: Audun Rikardsen Spækhuggere er intelligente dyr, der jager i flok.

Spækhuggere er intelligente dyr, der jager i flok. Foto: Audun Rikardsen