Nobelpris i Fysik: Lysets herskere kan få ting til at svæve uden at røre En videnskabskvinde og to videnskabsmænd modtog tirsdag Nobelprisen i Fysik for deres arbejde med laserlys, som har revolutioneret vores samfund og for eksempel har gjort laseroperationer af øjne muligt.

Det er ikke kun i fiktionens verden, at man kan fange, fiksere og styre et objekt med en fokuseret laserstråle, uden at man rører ved det. Som det for eksempel skete i science-fiction-serien 'Star Trek' fra 1960'erne, hvor man brugte laserlys til at fange og fiksere alt fra fjendtlige rumskibe til truende asteroider.

Det kan lade sig gøre i dag, om end objekterne er en del mindre og ikke kan ses med det blotte øje – som for eksempel elektroner, atomer, molekyler, virus, bakterier eller de celler, som vores kroppe er opbygget af.

Ældste nobelpristager nogensinde

At det kan lade sig gøre i dag, skyldes den 96-årige amerikanske forsker Arthur Ashkin, som i 1987 opfandt en optisk pincet baseret på fokuseret laserlys. Det vil sige, at han opfandt en metode til at undersøge et objekt helt uden at røre det, men han kunne stadig observere, dreje, skære, hive og trække i objektet. Det kunne for eksempel være vores arvemateriale i form af dna.

Bedriften var så stor, at den aldrende mand - og den ældste prismodtager nogensinde - tirsdag modtog Nobelprisen i Fysik, som han deler med den canadiske videnskabskvinde, 59-årige Donna Strickland, og den franske videnskabsmand, 74-årige Gerard Mourou, fordi de tilsammen har lavet banebrydende opfindelser, når det gælder udforskning af lasere.

»Jeg blev så utrolig glad, da jeg hørte, at Arthur Ashkin får årets Nobelpris i Fysik for sin geniale opfindelse af en optisk pincet. Den har betydet rigtig meget for vores forståelse af naturen omkring os, og jeg var faktisk lidt ængstelig for, om det nogensinde ville lykkes ham at få en nobelpris, når man tænker på hans meget fremskredne alder«, siger professor Lene Oddershede fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Lene Oddershede er ekspert i de usynlige pincetter og er i den grad gået i den nyslåede nobelpristagers fodspor.

Klogere på cellers maskinrum

Hun var den første, der tog teknologien til sig i Danmark.

»Jeg byggede med mine egne fingre den første optiske pincet i Danmark. Jeg glemmer aldrig den første gang, hvor jeg prøvede teknologien af på et stykke dna, som kun var 16 mikrometer langt. Jeg brugte laserpincetten til at hive og flå i molekylet og fandt ud af, at dna-molekylet var lige så elastisk som en elastik. Det var en fantastisk oplevelse, og jeg er meget taknemmelig over, at Arthur Ashkin opfandt teknologien«, siger Lene Oddershede.

Professoren fortæller, at den optiske pincet har gjort os klogere på, hvad der foregår i vores cellers indre, når molekylerne er på arbejde. Som for eksempel når vores arvemateriale skal kopieres af naturens svar på en kopimaskine – en dna-polymerase.

»Med Arthur Ashkins opdagelse er det lykkedes live at kortlægge, hvordan en dna-polymerase bevæger sig langs dna-molekylet og laver en nøjagtig kopi, mens det sker. Det er altså helt utroligt«, siger Lene Oddershede, som selv er i gang med at studere, hvad der sker inde i stamceller og kræftceller rent mekanisk med hjælp af laserpincetter.