Sidder solsorten i haven helt stille? Så er den ved at dø En virussygdom har kostet titusinder af solsorte syd for grænsen livet. Nu frygter ornitologer, at den vil brede sig til Danmark. De beder om befolkningens hjælp til at holde øje med bestanden.

En dødelig virus har ramt solsortebestandene syd for grænsen. Det får Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til at bede fuglevenner holde øje med bestanden og indrapportere fund af døde solsorte, der ikke er kommet af dage i trafikken eller ved at flyve ind i vinduer. Årsagen er Usutu-virussen, der spredes via myg. I Tyskland har den ifølge foreningen gjort et betydeligt indhug i bestanden. Den har kostet over 25.000 solsorte livet, melder landets fuglebeskyttelsesorganisation Nabu. »Det er sandsynligt, at Usutu-virussen også kan komme til Danmark, og vi opfordrer derfor danske fuglevenner til at holde øje med solsortene ude i haven«, siger DOF’s biolog Henning Heldbjerg. Flygter ikke fra mennesker Ifølge Heldberg kan de smittede fugle kendes på, at de er helt passive, selv når man kommer ganske nær dem: »Symptomerne på Usutu-virussen er blandt andet, at solsortene bliver apatiske og sidder helt stille på græsplænen uden at flyve væk, når man nærmer sig. Efter nogle dage vil fuglene dø af sygdommen«. Det viser sig, at de fleste tilfælde af usutu-ramte solsorte er fundet på Hamborg-egnen og dermed forholdsvis tæt på grænsen. De er blevet stukket af fuglemyg, der har spredt den for solsortene dødelige sygdom. Den har tilsynleladende haft gode betingelser i løbet af den meget varme og tørre sommer. Og selv om den kun sjældent rammer mennesker, så skal de døde fugle håndteres med forsigtighed, understreger biologen ifølge DOF. Myggene kan også overføre nilfeber, der kan ramme mennesker og som har bredt sig nordud og er fundet i Berlin i år.