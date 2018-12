Aarhusiansk studentersatellit har kurs mod rumstation

En satellit bygget af aarhusianske studerende er onsdag aften på vej mod Den Internationale Rumstation (ISS).

Opsendelsen fra Kennedy Space Center i Florida skete med et døgns forsinkelse, men gik helt efter planen.

»Alt er forløbet efter bogen, og nu befinder det fragtfartøj, der skal bringe satellitten til Den Internationale Rumstation, sig i kredsløb om Jorden«.

»Der skal det være et par dage, inden fartøjet lægger til ISS«, siger lektor Christoffer Karoff, Aarhus Universitet.

Det er Aarhus Universitets første satellit, og den er navngivet Delphini-1 efter de to delfiner i universitetets segl.

50 studerende fra tre institutter har designet, samlet og afprøvet satellitten.

Med en vægt på godt ét kilo fylder den ikke meget i den samlede mængde fragt til Den Internationale Rumstation.

Når satellitten er ankommet til rumstationen, vil den blive pakket ud og sendt i kredsløb om Jorden.

Så vil den være Aarhus Universitets øjne oppe i rummet.

»Den har et kamera indbygget, så vi vil kunne se ting ændre sig over tid. Eksempelvis vil vi kunne følge en askesky fra et vulkanudbrud, eller vi vil kunne følge afsmeltningen af gletsjere«, siger Christoffer Karoff.

Data fra satellitten vil blive sendt til et nyoprettet kontrolcenter på Aarhus Universitet, hvorfra de studerende kan kommunikere med satellitten.

Formålet med øvelsen er at gøre de studerende fortrolige med rumteknologi.

»Målet er først og fremmest at give de studerende nogle erfaringer med rummissioner og bygge ting, der skal sendes ud i rummet.

»Vi ved, at erhvervslivet skal bruge specialister i rumteknologi«, siger Christoffer Karoff.

Delphini-1 har en levetid på mellem ét og to år, hvorefter den gradvist vil bremse og brænde op på vejen ned gennem atmosfæren.

Planen er, at den til den tid skal afløses af en Delphini-2.

»Vi håber, at det her er begyndelsen til en række rumprojekter for Aarhus Universitet, og at vi i fremtiden kan sende andre af de her satellitter bygget af studerende ud i rummet«, siger Christoffer Karoff.

Den oprindelige plan var, at satellitten skulle have været opsendt tirsdag aften.

Opsendelsen blev dog udsat på grund af dårligt vejr ved rumstationen.

ritzau