Om lidt er de væk: Sig farvel til Saturns ringe

Hvis man retter blikket mod Saturn, vil man stille og roligt se planetens ringe forsvinde.

Det tager godt nok mindst 100 millioner år - måske meget længere - så man bliver måske lidt træt i nakken af den intense stirren mod himmellegemet.

Men takket være observationer af Saturn venter forskere ved den amerikanske rumforskningsinstitution Nasa, at alle ringene senest om 300 millioner år vil være faldet som regn ned på planetens ækvator.

Ringene består af isklumper, der størrelsesmæssigt går fra de mindste korn til isstykker på størrelse med store klippesten.

De svæver i den balance, der findes i gasplantens tyngdekraft og den kraft, der giver objekterne lyst til at forlade kredsløbet og tage på strejftur i universet.

Cassini-rumsonden, der i 2017 blev sendt ned gennem Saturns atmosfære, har påvist, at materiale fra ringene drysser ned mod Saturns overflade og at ringenes dage derfor ser ud til at være talte.

»Vi vurderer, at ’ringregnen’ hver halve time taber en mængde vand, der kunne fylde et olympisk svømmebassin«, forklarer James O’Donnoghue fra Goddard Rumflyvningscenteret ifølge Nasa.

Nasas nærbilleder af Saturn og dens drabanter

Se billedserie Saturn med sine ringe og måner er her fanget af Hubble-rumteleskobet.

Saturn ledsages af adskillige drabanter (måner). Den følges på sin færd rundt om Solen af over 60 måner. Her er det Dione, der er fotograferet svævende over gasplanetens overflade af Cassini-sonden. Foto: AP/AP

Saturns ringe er velkendte i dag. Det var den hollandske astronom Christiaan Huygens, der første gang beskrev fænomentet præcist. Ringene er 270.000 kilometer i diameter, men er højst 100 meter tykke. Planetens samlede ringssystem spænder over i alt 26.000.000 kilometer.

Her ses månen Dione fotograferet af Nasa. Den har en diameter på 1.120 kilometer og består af is og sten. Foto: AP/AP

En anden af Saturns mange måner er Phoebe, som her vises fra to vinkler. Den er lille - kun 210 kilometer i diameter - og kredser om Saturn i en afstand af 12.952.000 kilometer. Foto: AP/AP

Månerne Janus og Prometheus ses her svævende langs Saturns ringe.

Dette billede fra Cassini-sonden viser Saturn og ringene samt en lille prik lidt til højre for midten. Det er såmænd Jorden, der anes i det fjerne. Foto: Uncredited/AP

Titan er Saturns største måne og den eneste i solsystemet, der har skyer og en atmosfære. Den har en diameter på 5.130 kilometer og kredser om planeten i en afstand af 1.221.850 kilometer. Foto: HOPD/AP

Ringene er tilsyneladende forholdsvis unge i forhold til selve planeten. Den er hen ved fire milliarder år gammel, mens dens særkende, mavebæltet af ringe, måske er kommet til så sent som for 100 millioner år siden.

Hvor de kommer fra, er ikke opklaret. Måske er det vraggods fra mindre måners sammenstød. Dem har Saturn over 60 af, så tanken om, at nogle af dem er baldret sammen er ikke usandsynlig.

Der er ni hele og tre delvise ringe rundt om Saturn. Ringene er ganske brede, i alt 272.000 kilometer i diameter, men under en halv kilometer tykke.

»Vi er heldige at få lov at opleve Saturns ringsystem, der ser ud til at være i midten af sin levetid. På den anden side er vi måske lige præcis gået glip af muligheden for at se ringsystemer ved Jupiter, Uranus og Neptun, der i dag blot er ganske små«, tilføjer O’Donnoghue.

Han offentliggør studiet af Saturns ringe i tidsskriftet Icarus.

Sådan præsenterer Nasa sin forudsigelse af Saturnringenes endeligt.