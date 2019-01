En gammel svend fortsætter ufortrødent: Nu ser Hubble-teleskopet igen helt godt ud

Det er sandelig ikke lige til at få repareret sin store kikkert, når den har det med at svæve rundt cirka 500 kilometer over jordens overflade.

Men det har Nasa alligevel haft held til. Hubbleteleskopet er en videnskabelig veteran og en guldrandet forskningsinvestering, der har givet videnskabet masser af ny viden.

For en uges tid siden viste det sig, at nogle af instrumenterne om bord på rumteleskopet var begyndt at opføre sig mærkværdigt. Strømforsyningen gjorde knuder, så maskinellet lukkede automatisk ned for en sikkerheds skyld, sådan som det var programmeret til.

Kameraet fungerer igen

Nu har teknikere fra Nasa haft held til at stabilisere apparaterne og få Hubble til atter at fotografere løs fra sin fremskudte udkigspost i det nære rum.

Fejlen i et kamera er udbedret og teleskopet ventes i slutningen af ugen at genoptage arbejdet.

FAKTA Hubble Rumteleskop, der blev sendt i kredsløb i 1990 af rumfærgen ’Discovery’. Registrerer ultraviolet og infrarødt lys for at danne billeder af verdensrummets fjerneste hjørner. Det er bl.a. udstyret med et teleskop, der har en diameter på 2,4 meter. Hubble er blevet opgraderet flere gange under togter med rumfærgerne.

Og hvilket arbejde: Dens data har ført til over 2.000 godkendte videnskabelige artikler.

Ikke dårligt af en svend, der blev sendt i tjeneste i 1990 – i tiden lige inden mobiltelefonerne – og egentlig skulle holde omtrent 15 år. Det er 29 år siden nu.

Holdes ud af politisk skænderi

Måske er det derfor, det veltjente teleskop - sammen med Nasas øvrige satellitoperationer - er undtaget fra den igangværende nedlukning af amerikanske statsvirksomheder.

Mens Trump og Kongressen skændes om bevillinger til blandt andet en grænsemur, så ser Hubble helt bort fra den slags trakasserier.