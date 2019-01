Danske forskere afslører et rigt insektliv på vilde blomster fra usynlige dna-spor

En dansk forskerduo har som de første i verden udviklet en dna-metode, der præcist kan afsløre, hvilke insekter, en blomst har fået besøg af, selvom bien, sommerfuglen eller billen for længst er fløjet. Den nye teknik kan blive et elegant redskab til at overvåge mangfoldigheden af verdens insektsamfund, som i øjeblikket oplever en drastisk tilbagegang i store dele af verden.

De fleste ved godt, at dna fra en spytklat eller en dråbe blod, kan fælde en indbrudstyv, en morder eller en voldtægtsforbryder.

Men nu kan teknologien også bruges til at afsløre, hvad det er for nogle insekter, edderkopper eller bænkebidere, der for nylig har besøgt blomster og planter i den vilde natur for at suge nektar, spise pollen, æde blade eller lægge æg i stænglen.

»Når et insekt har besøgt en blomst eller en plante efterlader den bittesmå dna-spor. Vi spekulerede på, om man fra denne lille mængde dna kunne afsløre, hvad det er for nogle insekter, der været i kontakt med blomsten eller planten og på den måde skabe os et overblik over, hvad det er for et samfund af insekter, edderkopper og bænkebidere, som tager kortere eller længere ophold på de enkelte planter«, siger lektor Philip Francis Thomsen fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, der i samarbejde med postdoc Eva Egelyng Sigsgaard har stået i spidsen for det enestående detektivarbejde, som fra 50 blomster har afsløret hele 135 arter fra 67 forskellige familier.

Fandt dna fra Grøn Bredtæge (Palomena prasina). En stor grøn tæge, som suger saft på forskellige træer, buske og urter. På hindbær og brombær kan den efterlade en grim smag. Familien af bredtæger (Pentatomidae) kaldes også stinktæger, da de kan udskille et ildelugtende sekret, som forsvar mod fjender. Grøn Bredtæge er almindelig og findes på mange forskelige biotoper som fx skovbryn, krat, enge og haver. Foto: Jesper Reibel ​

Fandt dna fra Grøn Bredtæge (Palomena prasina). En stor grøn tæge, som suger saft på forskellige træer, buske og urter. På hindbær og brombær kan den efterlade en grim smag. Familien af bredtæger (Pentatomidae) kaldes også stinktæger, da de kan udskille et ildelugtende sekret, som forsvar mod fjender. Grøn Bredtæge er almindelig og findes på mange forskelige biotoper som fx skovbryn, krat, enge og haver. Foto: Jesper Reibel ​

Plukker blomster iført maske

Feltarbejdet foregik på nogle solrige sommerdage i august dels på Vestamager og dels nær Sorø, hvor Philip Francis Thomsen havde iført sig gummihandsker og maske og plukkede vilde blomster på engene.

Med dna fra snyltehvepsen kan vi dokumentere en art, som ikke er fundet i Danmark før Philip Francis Thomsen Institut for Bioscience Aarhus Universitet

Før han pakkede blomsterne ned i en køletaske med is, sikrede han sig, at der ikke var nogle blinde passagerer med om bord i form af æg, larver eller voksne insekter.

Hjemme i laboratoriet oprensede han dna fra planterne, og med en særlig teknik lykkedes det ham at isolere de spor af insekt-dna, som insekterne havde efterladt sig under deres mere eller mindre flygtige møde med blomsterne.

Fra vild gulerod til slangehoved Planter i studiet Almindelig knopurt (Centaurea jacea)

Rejnfan (Tanacetum vulgare)

Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)

Vild gulerod (Daucus carota)

Kvan (Angelica archangelica)

Slangehoved (Echium vulgare)

Canadisk Gyldenris (Solidago canadensis) Vis mere

Derefter bestemte han den genetiske kode på de mange stykker insekt-dna og gik derefter på jagt i et dna-register - ikke over forbrydere men over insekter og andre dyr - for at finde ud af, hvad det var for nogle smådyr, som de var kommet på sporet af.

Fandt dna fra Stenhumle (Bombus lapidarius) En humlebi-art, som er almindelig i Danmark. Humlebier er vigtige bestøvere. Arten er sort med en mørkerød hale og en gul krave hos hannerne. Humlebier lever socialt i kolonier, og en stenhumle-koloni kan indeholde flere hundrede arbejdere. Humlebier opdeles i kort- og langtungede arter, og stenhumlen er en korttunget art og ses ofte på kurveblomster som tidsler og knopurt. Foto: Evy Lindenbog

Fandt dna fra Stenhumle (Bombus lapidarius) En humlebi-art, som er almindelig i Danmark. Humlebier er vigtige bestøvere. Arten er sort med en mørkerød hale og en gul krave hos hannerne. Humlebier lever socialt i kolonier, og en stenhumle-koloni kan indeholde flere hundrede arbejdere. Humlebier opdeles i kort- og langtungede arter, og stenhumlen er en korttunget art og ses ofte på kurveblomster som tidsler og knopurt. Foto: Evy Lindenbog

Jagten giver bonus

Jagten i dna-registeret gav i den grad bonus. Pludselig væltede det ud med videnskabelige navne på 135 forskellige insekter, edderkopper og bænkebidere, som har været i kontakt med blomsterne på Vestamager og ved Sorø.

Listen af dyr talte for eksempel Stenhumle, Stregbredpande, Blåvinget Pragtsnylteflue, Sørgemyg, Firebåndet Blomsterbuk, Grøn Bredtæge, Stor Vortebirkbladlus, Glimmerbøsse, Summeedderkop osv.

For at være sikker på, at metoden nu også talte sandt, tjekkede forskerne, hvad man i forvejen vidste om insektfaunaen på de kanter ved at kigge i Danmarks nationale artsportal ’Naturbasen’, som blandt andet er baseret på almindelige borgeres observationer og fangsten fra opstillede insektfælder.

Det viste, at 59 pct. af de smådyr, som den nye dna-teknologi havde sporet, også var at finde i ’Naturbasen’, som forskerne vurderer som tilfredsstillende, da man endnu er langt fra at have kortlagt dyrelivet på eksempelvis Vestamager.

»Det er et fint bevis på, at vores metode virker og kan bruges til at afsløre insekternes mangfoldighed ved blot at undersøge enkelte blomster. Det kan i fremtiden bruges til at kortlægge biodiversiteten på en enkel og skånsom måde«, siger Philip Francis Thomsen.

Fandt dna fra Stregbredpande (Thymelicus lineola). Arten er almindelig og udbredt i Danmark, hvor den ofte ses sidde i solen med halv udslåede vinger. Tilhører en gruppe af dagsommerfugle kaldet bredpander. Arten har en lang snabel, og kan derfor nå ned til nektar i blomster med dybe kronrør. Den lægger sine æg på forskellige græsser, hvor larverne udvikles. Foto: Ole Martin

Fandt dna fra Stregbredpande (Thymelicus lineola). Arten er almindelig og udbredt i Danmark, hvor den ofte ses sidde i solen med halv udslåede vinger. Tilhører en gruppe af dagsommerfugle kaldet bredpander. Arten har en lang snabel, og kan derfor nå ned til nektar i blomster med dybe kronrør. Den lægger sine æg på forskellige græsser, hvor larverne udvikles. Foto: Ole Martin

»Det er altså vildt«

Lektor, kurator og insektekspert Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, som ikke har deltaget i den aktuelle undersøgelse, er imponeret over sine kollegers bedrift, som nu bliver offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ’Ecology and Evolution’.

»Min første tanke var: Det var lige godt Sørens. Jeg troede simpelthen ikke, at man kunne finde så små spor fra insekter i blomsterne. Tænk blot på sommerfuglen Engrandøje, som med sine lange tynde ben og bittesmå fødder kun rører nænsomt ved blomsten og ganske forsigtigt stikker sin snabel derned, hvor der er nektar, som den kan suge op. På trods af den forsigtige berøring, hvor den måske taber lidt skæl fra sommerfuglevingerne på blomsten, kan man afsløre dens færden fra den lille smule dna. Det er altså vildt«, siger Thomas Pape.

Dna-detektiverne har også fundet spor fra en insekt-art, som man aldrig har registreret i Danmark før. Det drejer sig om en særlig snyltehveps, som forskerne har fundet spor af på blomster fra Vestamager og dermed i Københavns store baghave.

»Med dna fra snyltehvepsen kan vi dokumentere en art, som ikke er fundet i Danmark før. Så med vores teknik kan man finde nye medlemmer af danske insektfamilier, som vi indtil videre har overset. Hvis man udvidede vores undersøgelse til hele Danmark, ville vi nok finde mange flere ukendte arter. Det fortæller også, hvor lidt vi ved om den danske insektfauna«, siger Philip Francis Thomsen, som understreger, at man først for alvor kan kalde den særlige snyltehveps dansk, når man har fået syn for sagen og finder dem i naturen med traditionelle metoder.

Fandt dna fra Blåvinget Pragtsnylteflue (Phasia hemiptera). Tilhører familien af snyltefluer. Stor forskel på hanner og hunner. Hannerne er meget mere farverige end hunnerne. De voksne fluer lever af pollen fra forskellige skærmplanter, men de lægger æg på arter af bredtæger (bla. Grøn Bredtæge (Palomena prasina) som også blev detekteret i studiet). Fra æggene klækker larverne, der lever som parasitter indeni værten (tægen), som de æder indefra, hvorefter larverne forpupper sig og forvandles til de voksne fluer. Foto: Ole Martin