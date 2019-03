Danmarkshistorien skal måske skrives om igen. Egtvedpigen kom næppe langvejsfra. Hun kom fra … Egtved

Teorien om, at den ikoniske pige fra bronzealderen var indvandrer fra Sydtyskland, bliver nu for alvor udfordret. Ny dansk forskning tyder tværtimod på, at hun mere sandsynligt kom fra Egtved og omegn.