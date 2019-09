Forskere har opdaget vand på planet i andet solsystem Planeten K2-18b ligger i en beboelig zone i nærheden af en dværgstjerne og har vand i atmosfæren.

Astronomer har for første gang opdaget vanddamp i atmosfæren på en beboelig planet i et andet solsystem, hvilket kunne understøtte liv.

Det er forskere ved University College i London, som har gjort opdagelsen ud fra analyser af data fra rumteleskopet Hubble. De har offentliggjort deres forskningsresultater i tidsskriftet Nature Astronomy.

Det er uvist, hvor meget vand, der er i planetens atmosfære, men ifølge nogle beregninger kan det være helt op til 50 procent.

Forskerne har også fundet helium og hydrogen i atmosfæren på planeten K2-18b, som er otte gange større end jordkloden.

Planeten K2-18b ligger i en beboelig zone i nærheden af en dværgstjerne og er kendt fra tidligere forskningsrapporter.

»Denne planet er den bedste kandidat, vi har set uden for vort eget solsystem i forbindelse med søgen efter liv andre steder«, siger astronomen Giovanna Tinetti ved University College i London med tilføjelsen:

»Vi kan ikke gå ud fra, at der er have på planetens overflade, men det er en mulighed«.

Der er fundet over 4.000 exo-planeter

En exoplanet er en planet, der kredser om en anden stjerne end Solen.

Der er fundet flere end 4.000 exo-planeter. Indtil nu er dette den første, hvor man ved, at den har en klippeagtig overflade og en atmosfære med vand.

Den første exoplanet blev fundet i 1995.

En del exo-planeter er gigantiske gaskugler, hvor der ikke synes at være nogen atmosfære overhovedet.

Og selv hvis de havde, ville de fleste være for langt væk fra deres stjerne til at have flydende vand. Eller de ville være for tæt på deres stjerne, så alt vand er fordampet.

K2-18b blev opdaget i 2015. Den er en af hundredvis af såkaldte 'super-Jorde' - planeter med en masse, som er op mod ti gange større end Jordens.

'Superjord' henviser kun til planetens masse, og ordet siger intet om overfladeforhold og livsbetingelser.

Fremtidige rummissioner ventes at spore hundredvis af andre i de kommende årtier.

Angelos Tsiaras, som er en af hovedforfatterne til rapporten i tidsskrift Nature Astronom, siger, at den nye opdagelse bringer os nærmere et svar på spørgsmålet om, hvorvidt Jorden er unik.

ritzau