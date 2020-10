Ny forskning: Kvinder lod sig også forføre af neandertalere

Der var sikkert mange, der fik morgenkaffen i den gale hals, da forskere for ti år siden kunne afsløre, at vores forfædre for cirka 60.000 år siden med eller uden tvang havde haft intime forhold med neandertalere, som der kom levedygtige og sunde børn ud af, som var halvt homo sapiens og halvt neandertaler.

Det forhistoriske sidespring betyder, at du, jeg og alle ikkeafrikanere bærer på op til 2 procent neandertal-dna i vores arvemasse. En arv, der minder os om, at neandertalere næppe var særlig meget anderledes end vores forfædre og ikke var så primitive, uintelligente, frastødende og voldelige, som man historisk set har haft for vane at fremstille dem.

Der er i dag en særlig god grund til at zoome ind på det forhistoriske sidespring mellem to menneskearter for cirka 60.000 år siden. Et internationalt forskerhold har nemlig ved at isolere dna fra ældgamle og knap så vedligeholdte knogler fra tre mandlige neandertalere og to mandlige denisovaer, en anden uddød menneskeart, fået et stærkt bevis på, at vores forfædre ved et langt tidligere møde for cirka 250.000 år siden også havde kønslig omgang med de neandertalere, som de mødte på vejen ud af Afrika op gennem Mellemøsten.