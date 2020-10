To kvinder får nobelpris for at have opfundet en gensaks, der kan klippe os raske

De fleste kender godt ’søg og erstat’-funktionen i et tekstbehandlingsprogram, hvor man lynhurtigt kan screene et dokument for en bestemt stavefejl og rette den med et fingerknips.

Det lyder utroligt, men et forskerpar har gennem de seneste otte år udviklet en banebrydende teknologi, en gensaks, der på tilsvarende vis og med en kirurgisk præcision kan rette fejl i den genetiske kode hos planter, dyr og mennesker, der består af en nærmest endeløs række af de fire bogstaver a,g,c og t.

Der er en god grund til at nævne gensaksen, der er døbt Crispr/Cas9. For onsdag modtog de to videnskabskvinder, franske Emmanuelle Charpentier og amerikanske Jennifer A. Doudna, nobelprisen i kemi for deres banebrydende opdagelse fra 2012, som i dag er i fuld gang med at revolutionere verden.