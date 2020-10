Kosmisk kindkys vil forbedre vores forsvar mod asteroider

Natten til onsdag lykkedes det den amerikanske rumfartsorganisation Nasa at lave en ’touch and go’-landing med rumsonden Osiris-Rex på asteroiden Bennu, som lige nu befinder sig 321 millioner kilometer fra Jorden i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

Under den ultrakorte landing, som man kunne kalde et kosmisk kindkys, lykkedes det at stikke en robotarm ned i asteroidens overflade i håbet om at kunne suge sten og støv op i rumsonden, som vil blive sendt retur til Jorden med forventet ankomst 24. september 2023, hvor den værdifulde last vil lande i en ørken i Utah, hvor forskere vil gøre sig klar til at studere indholdet.

»Det er ingeniørmæssigt en kæmpe bedrift, og det er fantastisk, at det er lykkedes at lave en kortvarig landing uden at falde af på en lille kulsort asteroide, som bevæger sig med en hastighed på cirka 100.000 kilometer i timen. Nu krydser jeg fingre for, at det er lykkedes at suge sten og støv op fra asteroidens overflade, så vi kan blive klogere på disse kosmiske byggesten, som er et levn fra den tid, hvor vores solsystem blev dannet og som Jorden og de syv andre planeter er lavet af. At besøge en asteroide er som at træde ind i en tidskapsel«, siger planetjæger og professor Uffe Gråe Jørgensen fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Klar til at skubbe asteroide væk

Den aktuelle mission er ikke kun vigtig for at forstå, hvordan solsystemet, jorden og vi er blevet til, mener professoren. Den er også vigtig i forbindelse med det beredskab, som skal sættes i værk, hvis en asteroide pludselig har kollisionskurs med Jorden. For asteroiden Bennu hører til en gruppe af asteroider, som kan komme faretruende tæt på Jorden og kollidere med den, hvis uheldet er ude.

Nasa skønner med udgangspunkt i Bennus bane, at sandsynligheden for, at den rammer Jorden mellem 2175 og 2199 er en ud af 2.700. Hvis det skete ville det få helt uoverskuelige konsekvenser for livet på Jorden.

»Hvis en asteroide på størrelse med Bennu med en diameter på 500 meter rammer Jorden, vil den udrette enorm katastrofal skade, og det ville være uvist, om civilisationen ville kunne overleve sådan et sammenstød, selvom det ikke vil blive lige så katastrofalt, som asteroiden, der ramte Jorden for 65 millioner år siden og tog livet af dinosaurerne. Så vi skal være taknemlige for, at vi nu har teknologien til at besøge asteroiderne, så vi kan skubbe dem ud af kurs, hvis de er på kollisionskurs med os og vil ramme os om et par hundrede år«, siger Uffe Gråe Jørgensen.

De fleste vil nok komme til at tænke på amerikanske science fiction-film, som for eksempel Armageddon fra 1998, hvor et hold borebisser bliver sendt afsted mod en vildfaren asteroide på størrelse med Texas, som har har kurs mod New York, for at sprænge den i stykker med en atomsprængladning, før asteroiden når at ramme Jorden.

»Selv om det lyder vildt og far out, så er ideen med at få en asteroide ud af kurs med en atomsprængladning en af de strategier, man seriøst overvejer at benytte sig af, hvis man har mistanke om en forestående kollision. Men det aktuelle studie af asteroiden Bennu peger måske på, at man skal vælge en anden strategi. For de foreløbige data fra missionen tyder på, at asteroiden ikke er en tung jernklump men nærmere en sandbunke bestående af store og små sten, og hvis man sprænger sådan en i stumper og stykker, så vil man øge risikoen for, at Jorden vil kollidere med en af stumperne«, siger Uffe Gråe Jørgensen.

Vi maler asteroiden hvid

Professoren hælder mere til en mere nænsom løsning, hvor man i stedet for maler den ene halvdel af den kulsorte asteroide hvid. For så ville lysrefleksionen fra Solen være stærkere fra den hvide side end fra den sorte.

»Det ville have en enorm effekt, hvis man 200 år før, man vidste, at en asteroide ville smadre ind i Jorden, malede den ene side af asteroiden hvid for eksempel med hjælp af robotter. For malerarbejdet ville kunne skubbe asteroiden ud af kurs, og det ville forhåbentlig være nok til, at den ville flyve forbi Jorden i allersidste øjeblik«, siger Uffe Gråe Jørgensen.

Det er ikke første gang i verdenshistorien, at det er lykkedes at lande en rumsonde på en asteroide. Det er lykkedes to gange for det japanske rumagentur Jaxa med de to rumsonder Hayabusa og Hayabusa2. Det lykkedes Hayabusa at komme tilbage til Jorden i 2010 med materiale fra asteroiden 25143 Itokawa, og hvis alt går planmæssigt skulle Hayabusa2 komme hjem med materiale fra asteroiden Ryugu til december.

»Det er en spændende tid, vi befinder os i, hvor vi med det ældgamle, jomfruelige asteroidestøv i hænderne kan blive klogere på både Jorden og Solsystemets oprindelse og måske får et svar på, om det vitterligt var et bombardement med asteroider, som bragte vand til Jorden eller om Jorden blev født med det«, siger Uffe Gråe Jørgensen.