Professor: Min vaccine bliver ikke slået ud af minkmutationen

Professor Ali Salanti er imponeret over, at det er lykkedes at opdage to bekymrende mutationer i coronavirus fra mink i Nordjylland, som nu kan smitte menneske til menneske. Han mener dog, at det næppe vil udfordre udviklingen af de vacciner som hele verden inklusivt ham selv arbejder med. De skal nok virke også med de minkmutationer, spår han.